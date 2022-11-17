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Postimees в Украине ⟩ Первые украинские солдаты получили подаренную жителями Эстонии зимнюю форму

Фото и видео
Яанус Пийрсалу Эрик Прозес
Первые украинские солдаты получили подаренную жителями Эстонии зимнюю форму
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Фото: Erik Prozes

Сегодня первые украинские военнослужащие на восточном фронте получили зимнюю форму, деньги на которую были собраны с помощью совместной кампании HKO Slava Ukraine и Postimees.

«Большое спасибо всем эстонцам, которые пожертвовали деньги на покупку нам формы. Она качественная и теплая. Она обязательно поможет нам разгромить врага», – сказал первым получивший комплекты формы командир подразделения 93-й бригады ВСУ с позывным Седой.

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