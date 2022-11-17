Postimees в Украине ⟩ Первые украинские солдаты получили подаренную жителями Эстонии зимнюю форму

«Большое спасибо всем эстонцам, которые пожертвовали деньги на покупку нам формы. Она качественная и теплая. Она обязательно поможет нам разгромить врага», – сказал первым получивший комплекты формы командир подразделения 93-й бригады ВСУ с позывным Седой.