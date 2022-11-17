Трое подсудимых по делу MH17 получили пожизненное заключение

Окружной суд Гааги в четверг, 17 ноября признал гражданина Украины и двоих россиян виновными в катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. Всем им в качестве меры наказания назначено пожизненное заключение.

В качестве подсудимых фигурировали бывший «министр обороны» самопровозглашенной «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Вина Гиркина, Харченко и Дубинского признана доказанной. В случае задержания они отправятся за решетку. С подсудимого Пулатова обвинения были сняты.

Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, все четверо способствовали прибытию орудия преступления – зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» – из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Обвиняемые на оглашении приговора не присутствовали.

Суд также признал доказанным, что рейс МН17 был сбит российской ракетой ЗРК «Бук», выпущенной с поля близ поселка Первомайский. Конфликт в Донбассе признан международным, причем РФ в то время имела всеобщий контроль над так называемой «ДНР», передают корреспонденты DW из Гааги. При этом обвиняемые Гиркин, Дубинский, Харченко и Пулатов не могут пользоваться иммунитетом комбатантов, потому что РФ не признавала свой контроль над «ДНР», а сами они отрицают, что входили в состав ВС РФ.

Суд решил, что возмещение ущерба родственникам должно регулироваться украинским законодательством, потому что ущерб возник на территории Украины.