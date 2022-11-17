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Таллинн пожертвует Украине четыре машины скорой помощи

rus.postimees.ee
Таллинн пожертвует Украине четыре машины скорой помощи
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Машины скорой помощи. Фото иллюстративное.
Машины скорой помощи. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

Таллиннское городское собрание на сегодняшнем заседании приняло решение пожертвовать Украине четыре полностью оборудованные машины скорой помощи.

Две машины скорой помощи вскоре будут доставлены в Украину через Министерство иностранных дел Эстонии, а две будут пожертвованы Львову.

По словам председателя городского совета Евгения Оссиновского, дальнейшая поддержка Украины очень важна для Таллинна. «С начала войны мы последовательно поддерживали украинские муниципалитеты во многих отношениях. Поддержка и восстановление Украины – это настолько масштабная задача, что, помимо национального уровня, свой вклад должны внести и муниципалитеты», – сказал он. «Большая часть услуг, поврежденных во время войны, носит муниципальный характер – образование, коммунальные и социальные услуги находятся под большим давлением по всей Украине».

Оссиновский подчеркнул, что нынешняя помощь из Таллинна, безусловно, не будет последней, и что уже реализуется несколько новых проектов сотрудничества и гуманитарной помощи. «Хотя многие страны заняли позицию, что более серьезная поддержка восстановлению Украины будет оказана после окончания боевых действий, я считаю, что начинать нужно уже сейчас. Большая часть страны теперь освобождена от оккупации, и восстановление в этих районах должно начаться немедленно. Я рад, что Эстония взяла на себя инициативу в этом», – подчеркнул Оссиновский.

Подаренные автомобили скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter 319 раньше принадлежали Таллиннской службе скорой помощи и больше не использовались в повседневной жизни. Таллинн уже передал две машины скорой помощи, подарил 50 ноутбуков житомирской школе, отправил гуманитарную помощь во Львов и Киев, оказал финансовую поддержку украинскому Красному Кресту и обеспечил необходимыми запчастями Черновицкий водоканал.

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