Евгения Назарец: российским гражданам внушили мысль, что верить нельзя вообще никому

«Свобода» вывезла многих своих российских сотрудников с начала войны. Это сильно ухудшило качество работы и понимание того, что происходит в России на местах?

Пока на понимание того, что происходит в России на местах это влияние не оказало, потому что мы по-прежнему имеем много контактов, поставщиков контента и людей, которые снимают для нас и видео, и пишут в самой России. Это породило некоторые сложности, которые мы здесь благодаря организаторам этой панели обсуждаем. Это организационные вещи, связанные с перевозкой людей, с эвакуацией, с визами.

Что говорят люди на местах? На сколько стало опаснее работать. Есть ли страх, который мешает качественной работе?

Я бы не назвала это страхом. Конечно, мы лишились многих корреспондентов, кто испытал именно страх. Чаще всего этот страх базировался на том, что они не одни в этой жизни – у них есть семьи, родственники и они несут за них ответственность. Те кто остался с нами работать, они периодически подвергаются угрозам. Последний случай, это когда наша съемочная группа делала опрос и один из тех, кому они задали вопрос, вызвал полицию. Просто потому что увидел на улице журналистов Радио «Свобода».

Насколько меньше вас читают в России сейчас и как выглядит ваша аудитория в странах Балтии?