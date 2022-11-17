Видео ⟩ Главред «Новой газеты–Европа»: поражение Путина в войне даст нам шанс нанести ответный удар по пропаганде

– «Новая» работает с иностранной аудиторией так, как не работает ни одно российское медиа. Вы действительно готовы конкурировать с классическими западными медиа за читателя/зрителя/слушателя?

– Я думаю, что сейчас ситуация в Европе и в мире такая, что есть большое количество людей, которые в реальности не включены в общественный диалог, не читают никакой серьезной прессы и зачастую эти люди уже долгое время живут за пределами РФ. До них, до их детей нужно постепенно добираться, предлагать им современные форматы, рассказывать об их проблемах, становиться их голосом. Я думаю, что на этом поле будет еще довольно высокая конкуренция со стороны различных мультиязычных медиа, которые проблемы этих людей видят и понимают.

– Но вы скорее говорите о русскоязычных, а что насчет всех остальных? Сможет ли «Новая газета» быть понятной им, работаете ли вы над этим, есть ли такие планы?

– Мы изначально хотели издаваться на трех языках. Сейчас в Берлине в тестовых целях готовим бумажную газету на немецком языке. Она сделана по образцу серьезной аналитической газеты, пишущей про регион, Центрально-Восточную Европу, про Россию и войну. Мне кажется, что наше преимущество в том, что большое количество образованных людей на Западе знает историю «Новой газеты», нам очень помогла Нобелевская премия, это преимущество, это узнаваемость.

– Независимые русские медиа за пределами России могут успешно конкурировать с кремлевской пропагандой? Не секрет, что многие русские в странах Балтии даже после отключения от российского телевидения остаются на связи, ставят тарелки и смотрят Соловьева, Киселева и Симоньян.

– У нас пока неравные ресурсы. У них много денег, возможностей, человеческих ресурсов и в конечном итоге они готовы врать до бесконечности. Я думаю, что тяжелая ситуация на фронте, возможное поражение Путина в войне и ухудшение ситуации в России даст нам шанс нанести ответный удар по пропаганде. То есть все больше и больше людей начнет внутри России задавать вопросы, ответов на которые у пропаганды уже не будет.