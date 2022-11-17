В борьбе с кремлевской пропагандой у независимых русских СМИ пока неравные ресурсы, но тяжелая ситуация на фронте, возможное поражение Путина в войне и ухудшение ситуации в РФ заставит все больше и больше людей задавать вопросы, ответов на которые у пропаганды уже не будет, сказал перед началом конференции «Могут ли свободные русские СМИ изменить Россию?» в интервью Rus.Postimees главный редактор «Новой газеты–Европа» Кирилл Мартынов.
Видео ⟩ Главред «Новой газеты–Европа»: поражение Путина в войне даст нам шанс нанести ответный удар по пропаганде
– «Новая» долгие годы оставалась самым читаемым российским сетевым медиа. Героизм журналистов «Новой газеты» известен. Мы помним имена убитых ваших коллег, к сожалению, их много. Что бы вы могли ответить на вопрос, не было ли все это напрасно? Ведь мы видим, что остановить убийц не удалось.
– Мы пытались рассказывать о каждом преступлении, которое было совершено, о политических убийствах, о войнах, о всем, что делают российские власти. И нас в феврале этого года не остановила перспектива закрытия газеты, если мы начнем рассказывать правду о нападении на Украину. Поэтому я не думаю, что все было напрасно, мы остались собой, мы не замолчали, мы в значительной степени сохранили нашу аудиторию и эта работа будет делаться дальше.
– Будете спорить с утверждением, что для западной аудитории работать проще, она в некотором смысле менее искушенная и менее критически мыслит?
– Западная аудитория больше разбирается в своих западных делах, как вы разбираетесь в эстонских, как и я когда-то разбирался и до сих пор стараюсь разбираться в московских. Это совершенно нормально. Чем о более отдаленных, абстрактных проблемах мы пишем, тем больше упрощений мы делаем. Сейчас для нас очень важно, что журналисты по всей Европе, в том числе и в странах Балтии, оказывают нам огромную поддержку, мы очень благодарны за эту профессиональную солидарность, нам бы, наверное, не хватило духу дальше сопротивляться, если бы этой поддержки не было.
– «Новая» работает с иностранной аудиторией так, как не работает ни одно российское медиа. Вы действительно готовы конкурировать с классическими западными медиа за читателя/зрителя/слушателя?
– Я думаю, что сейчас ситуация в Европе и в мире такая, что есть большое количество людей, которые в реальности не включены в общественный диалог, не читают никакой серьезной прессы и зачастую эти люди уже долгое время живут за пределами РФ. До них, до их детей нужно постепенно добираться, предлагать им современные форматы, рассказывать об их проблемах, становиться их голосом. Я думаю, что на этом поле будет еще довольно высокая конкуренция со стороны различных мультиязычных медиа, которые проблемы этих людей видят и понимают.
– Но вы скорее говорите о русскоязычных, а что насчет всех остальных? Сможет ли «Новая газета» быть понятной им, работаете ли вы над этим, есть ли такие планы?
– Мы изначально хотели издаваться на трех языках. Сейчас в Берлине в тестовых целях готовим бумажную газету на немецком языке. Она сделана по образцу серьезной аналитической газеты, пишущей про регион, Центрально-Восточную Европу, про Россию и войну. Мне кажется, что наше преимущество в том, что большое количество образованных людей на Западе знает историю «Новой газеты», нам очень помогла Нобелевская премия, это преимущество, это узнаваемость.
– Независимые русские медиа за пределами России могут успешно конкурировать с кремлевской пропагандой? Не секрет, что многие русские в странах Балтии даже после отключения от российского телевидения остаются на связи, ставят тарелки и смотрят Соловьева, Киселева и Симоньян.
– У нас пока неравные ресурсы. У них много денег, возможностей, человеческих ресурсов и в конечном итоге они готовы врать до бесконечности. Я думаю, что тяжелая ситуация на фронте, возможное поражение Путина в войне и ухудшение ситуации в России даст нам шанс нанести ответный удар по пропаганде. То есть все больше и больше людей начнет внутри России задавать вопросы, ответов на которые у пропаганды уже не будет.
Подробнее смотрите в видеоинтервью!