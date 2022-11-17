Александр Чаплыгин уходит с поста главного редактора «Столицы»

На своей странице в Facebook Александр Чаплыгин написал, что принял окончательное решение заняться активной политикой: «Поскольку совмещать это с должностью главного редактора "Столицы" невозможно, я покидаю этот пост и перехожу на работу в качестве депутата Таллиннского горсобрания».

«Так как мои избиратели голосовали за меня в списке Центристской партии, я буду работать в составе соответствующей фракции. Это никак не противоречит моим убеждениям: я считаю, что Центристская партия хорошо справляется с управлением городом, а Михаил Кылварт на должности мэра – полностью на своем месте. Не спрашивайте меня по поводу выборов в Рийгикогу – я работаю над этим», – пишет он.