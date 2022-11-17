Главный редактор таллиннской муниципальной газеты «Столица» Александр Чаплыгин объявил, что покидает свой пост, поскольку решил уйти в политику и стать депутатом Таллиннского горсобрания.
Александр Чаплыгин уходит с поста главного редактора «Столицы»
На своей странице в Facebook Александр Чаплыгин написал, что принял окончательное решение заняться активной политикой: «Поскольку совмещать это с должностью главного редактора "Столицы" невозможно, я покидаю этот пост и перехожу на работу в качестве депутата Таллиннского горсобрания».
«Так как мои избиратели голосовали за меня в списке Центристской партии, я буду работать в составе соответствующей фракции. Это никак не противоречит моим убеждениям: я считаю, что Центристская партия хорошо справляется с управлением городом, а Михаил Кылварт на должности мэра – полностью на своем месте. Не спрашивайте меня по поводу выборов в Рийгикогу – я работаю над этим», – пишет он.
Чаплыгин уточнил, что теперь городу придется проводить конкурс для поиска нового главного редактора «Столицы», поэтому он продолжит руководить газетой до 2 января.