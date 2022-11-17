В октябре, согласно скорректированным данным Eurostat, годовая инфляция упала в Эстонии до 22,5 процента, а в Литве до 22,1 процента; они по-прежнему входят в число стран с самыми высокими в ЕС показателями инфляции, которыми являются с мая.
В лидерах ЕС: инфляция в Эстонии зашкаливает
В октябре средняя годовая инфляция в еврозоне за месяц выросла с 9,9 до 10,6 процента, в октябре прошлого года она составляла 4,1 процента. В ЕС показатель за месяц вырос с 10,9 до 11,5 процента, год назад он составлял 4,4 процента. В Эстонии уровень инфляции в октябре 2021 года составлял 6,8 процента.
В странах еврозоны, данными о которых располагает Eurostat, самая низкая инфляция в октябре зафиксирована во Франции (7,1 процента), Испании (7,3 процента) и на Мальте (7,4 процента). Инфляция была выше всего в Эстонии и Литве, за ними следовала Венгрия (21,9 процента). В Латвии уровень инфляции составил в октябре 21,7 процента.
Годовая инфляция упала по сравнению с сентябрем в 11 странах, осталась стабильной в трех и выросла в 13.
В прошлом месяце рост инфляции в еврозоне более всего поощряли цены на энергоносители (4,44 процентных пункта). За ними следовали цены на продукты питания, напитки и табак (2,74 пункта), цены на услуги (1,82 пункта) и промышленные товары (1,62 пункта).