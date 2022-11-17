В лидерах ЕС: инфляция в Эстонии зашкаливает

В октябре средняя годовая инфляция в еврозоне за месяц выросла с 9,9 до 10,6 процента, в октябре прошлого года она составляла 4,1 процента. В ЕС показатель за месяц вырос с 10,9 до 11,5 процента, год назад он составлял 4,4 процента. В Эстонии уровень инфляции в октябре 2021 года составлял 6,8 процента.

В странах еврозоны, данными о которых располагает Eurostat, самая низкая инфляция в октябре зафиксирована во Франции (7,1 процента), Испании (7,3 процента) и на Мальте (7,4 процента). Инфляция была выше всего в Эстонии и Литве, за ними следовала Венгрия (21,9 процента). В Латвии уровень инфляции составил в октябре 21,7 процента.

Годовая инфляция упала по сравнению с сентябрем в 11 странах, осталась стабильной в трех и выросла в 13.