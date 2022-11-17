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Очередной удар по репутации: Эстонии пришлось извиняться перед ЕС

Мейнхард Пулк
, журналист
Очередной удар по репутации: Эстонии пришлось извиняться перед ЕС
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Результаты проведенного в октября тестирования системы оказались, мягко говоря, неважными. Теперь Эстонии пришлось извиняться перед остальной Европой.
Результаты проведенного в октября тестирования системы оказались, мягко говоря, неважными. Теперь Эстонии пришлось извиняться перед остальной Европой. Фото: Remo Tõnismäe

Неспособность вовремя завершить разработку Шенгенской информационной системы (SIS) вынудила министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) несколько недель назад принести извинения как Европейскому союзу, так и государствам-членам.

Потребность в разработке управляемой Европейской комиссией Шенгенской базы данных (известной как SIS Recast — прим.ред.) возникла в 2018 году, когда были согласованы три новых постановления. Это расширило число конечных пользователей системы и, по словам руководителя проекта SIS Recast Кайди Ээрик, повысило требования к пропускной способности инфосистемы. Странам дали три года, т.е. крайний срок вступления в силу был уже в декабре прошлого года. Эстония не закончила работы ни в прошлом году, ни к новому сроку 22 ноября этого года.

На прошлой неделе министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс написал комиссару Европейской комиссии по внутренней безопасности Илве Йоханссон и министрам внутренних дел стран ЕС и Шенгена письмо, в котором выразил глубокое сожаление, надежду на понимание и извинился за то, что Эстония не сможет завершить разработки и в течение 2022 года.

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