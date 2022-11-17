Очередной удар по репутации: Эстонии пришлось извиняться перед ЕС

Потребность в разработке управляемой Европейской комиссией Шенгенской базы данных (известной как SIS Recast — прим.ред.) возникла в 2018 году, когда были согласованы три новых постановления. Это расширило число конечных пользователей системы и, по словам руководителя проекта SIS Recast Кайди Ээрик, повысило требования к пропускной способности инфосистемы. Странам дали три года, т.е. крайний срок вступления в силу был уже в декабре прошлого года. Эстония не закончила работы ни в прошлом году, ни к новому сроку 22 ноября этого года.