Россия не признает решение суда в Нидерландах по делу MH17

Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, все четверо способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв «ключевую роль в убийстве 298 человек». Суд также признал доказанным, что самолет рейса МН17 был сбит российской ракетой ЗРК «Бук», выпущенной с поля близ поселка Первомайский.

Гиркина, Дубинского и Харченко обязали выплатить родственникам в общей сложности 16 миллионов евро. Если они не сделают этого в течение восьми месяцев после вступления приговора в силу, компенсации заплатит государство Нидерланды, которое будет добиваться денег от осужденных.

Расследование по делу MH17

Катастрофа с участием Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, как установило следствие, был сбит ракетой. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

После трагедии пять стран – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что самолет сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК «Бук», который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что «Бук» попал туда из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, а вскоре после трагедии был вывезен обратно через границу на территорию РФ.