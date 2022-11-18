Россия считает приговор окружного суда Гааги по делу MH17 политически мотивированным. «Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии», – заявили в российском МИД.
Россия не признает решение суда в Нидерландах по делу MH17
Осужденные россияне находятся в РФ. Они не будут выданы Нидерландам, сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы», - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в США поддержали приговор суда в Нидерландах. Глава МИД Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал это решение «важным шагом в предпринимаемых усилиях по восстановлению справедливости в отношении 298 человек, которые 17 июля 2014 года лишились жизней».
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что наказание должны понести и заказчики, «потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям». Вынесенный приговор прокомментировали и в украинском МИД. «Оглашенные приговоры также свидетельствуют, что на скамье подсудимых, в конце концов, окажутся и те, кто принимал решение и отдавал приказ об уничтожении пассажирского лайнера. Наказание этих людей обязательно произойдет», – говорится в заявлении ведомства.
Приговор суда в Нидерландах
Несколькими часами ранее окружной суд Гааги признал двоих россиян и гражданина Украины виновными в катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», сбитого ракетой в небе над Донбассом в июле 2014 года. Всем им назначено пожизненное заключение. В качестве подсудимых фигурировали бывший «министр обороны» самопровозглашенной «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Вину Гиркина, Дубинского и Харченко признали доказанной. С Пулатова обвинения были сняты.
Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, все четверо способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» - из России и координировали действия его расчета, тем самым сыграв «ключевую роль в убийстве 298 человек». Суд также признал доказанным, что самолет рейса МН17 был сбит российской ракетой ЗРК «Бук», выпущенной с поля близ поселка Первомайский.
Гиркина, Дубинского и Харченко обязали выплатить родственникам в общей сложности 16 миллионов евро. Если они не сделают этого в течение восьми месяцев после вступления приговора в силу, компенсации заплатит государство Нидерланды, которое будет добиваться денег от осужденных.
Расследование по делу MH17
Катастрофа с участием Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, как установило следствие, был сбит ракетой. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.
После трагедии пять стран – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что самолет сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК «Бук», который находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что «Бук» попал туда из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, а вскоре после трагедии был вывезен обратно через границу на территорию РФ.
В рамках судебного процесса были продемонстрированы остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как предполагаемое орудие преступления – ЗРК «Бук» – транспортировали к месту выстрела и обратно. Кроме того, обвинение представило свидетельские показания и перехваты телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17.