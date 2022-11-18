ДТП на Таллиннской окружной дороге: столкнулись фургон и грузовик

Инцидент имел место около 18:00 в волости Харку в Тутермаа на 36-м километре Таллиннской окружной дороги. Фургон Citroen Jumper, которым управлял 61-летний мужчина, остановился на правой обочине и начал выполнять разворот. Входе данного маневра автомобиль выехал наперерез грузовику Mercedes-Benz Actros, за рулем которого находился 58-летний мужчина.