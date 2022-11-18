Пт, 18.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ДТП на Таллиннской окружной дороге: столкнулись фургон и грузовик

rus.postimees.ee
ДТП на Таллиннской окружной дороге: столкнулись фургон и грузовик
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Taavi Sepp

В четверг, 17 ноября, на Таллиннской окружной дороге произошла авария, в результате которой пострадал один человек.

Инцидент имел место около 18:00 в волости Харку в Тутермаа на 36-м километре Таллиннской окружной дороги. Фургон Citroen Jumper, которым управлял 61-летний мужчина, остановился на правой обочине и начал выполнять разворот. Входе данного маневра автомобиль выехал наперерез грузовику Mercedes-Benz Actros, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

В результате столкновения Citroen съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Ключевые слова
Наверх