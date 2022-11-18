Какая инфляция? Богатые пока не ощутили на себе роста цен

В недавнем интервью Bloomberg генеральный директор всемирно известного производителя шампанского Moet Hennessy заявил, что их запасы на исходе – так хорошо продается шампанское. Подобная ситуация наблюдается и со многими другими предметами роскоши, пишет ERR.

Отчасти причина кроется в идущей на спад пандемии коронавируса. С другой стороны, считает экономист Кристо Крумм, в мире становится все больше сверхбогатых людей.

«Эти нувориши – сегодняшние миллиардеры – появляются в странах, где качество жизни настолько ново для них, что они жаждут благ, которыми издавна могли наслаждаться очень богатые люди в Европе или Америке. Речь в первую очередь об Азии», – пояснил Крумм в беседе с ERR.

В Эстонии настолько богатых людей очень мало. Например, в Эстонии не продается самая дорогая одежда самых эксклюзивных домов моды или самое дорогое шампанское.

Но есть в Эстонии и те, которых экономический кризис не затронул. Они покупают крутую недвижимость, яхты и автомобили.

По словам менеджера по продажам представительства Bentley в Таллинне Северина Виленчика, продажи люксовых автомобилей сейчас идут хорошо: «У нас никогда не было так много заказов. Люди заинтересованы и готовы ждать дольше среднего. Сейчас время ожидания немного выше из-за высокого спроса».

В среднем Lamborghini или Bentley может стоить 300 000 евро. Виленчик надеется продать в этом году 80 автомобилей. Поскольку заказы делают заранее, автомобили должны хорошо продаваться как минимум до 2024 года.

Хорошо продаются не только предметы роскоши, но и товары более высокой ценовой. «Только теплая осень сдерживает продажи зимней одежды», – констатировал исполнительный директор столичного Kaubamaja Эркки Лаугус. В остальном спрос остается высоким, чему до сих пор способствует окончание пандемии в Эстонии.

«Два года не было повода покупать выходную одежду, мероприятий было мало. В этом году количество мероприятий увеличилось. Дни рождения, юбилеи, свадьбы – их число явно выросло, и, соответственно, вырос и спрос на одежду для праздничных мероприятий», – сказал Лаугус ERR.

Главный экономист Luminor и профессор экономики Тартуского университета Ленно Уускюла сказал, что предметы роскоши все же не могут остаться в стороне от влияния мировой экономики.

«Если смотреть в долгосрочной перспективе, то экономика Китая определенно не в лучшем состоянии, и в случае предметов роскоши нельзя говорить о полностью нецикличном поведении. Всегда очень важно, какова обстановка в стране и сколько в ней в настоящее время богатых людей», – пояснил Уускюла.

Если, например, в секторе предметов роскоши, важном для Италии или Франции, произойдет значительный спад, это лишь косвенно повлияет на экономику Эстонии. Если кто-то покупает или не покупает часы за 10 000 евро, это не влияет на цену молока в магазине и не увеличивает общий рост цен, заверяет Кристо Крумм.

Это можно заметить лишь случае с новыми квартирами в Эстонии, которые богатые покупают в качестве инвестиции. «Рост цен скажется и на кошельке обычного человека, если он захочет приобрести жилье в новостройке», – сказал Крумм.