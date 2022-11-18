Османская дипломатия. Как война в Украине сделала Эрдогана сильнее, и почему ему это не поможет

На лето 2023 года в Турции назначены выборы. Директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев замечает: «Оппозиция не сидит сложа руки. Они до сих пор не объявили, кто же будет коалиционным кандидатом. Они не хотят давать Эрдогану такой форы: если они назовут имя, против этого человека можно будет включать админресурс, искать какой-то компромат, подогревать в СМИ. А сейчас оппозиция смотрит на Эрдогана, Эрдоган — на оппозицию. И так они движутся к 23 году».

Административный ресурс уже начал работать в отдельных случаях — против потенциальных кандидатов, имеющих неплохие шансы на грядущих выборах. Мэру Стамбула Экрему Имамоглу грозит обвинение в оскорблении членов центризбиркома. Если это случится, ему грозит до 4 лет лишения свободы и запрет занимать руководящие должности.

Соратники Имамоглу по Республиканской народной партии связывают это дело с выборами, предполагая, что Эрдоган пытается избавиться от потенциального единого кандидата от оппозиции.

Эрдоган пытается конвертировать внешнеполитические победы на внутренний рынок, но граждане страны уже слишком привыкли к тому, что с Турцией многие считаются, а имя президента не сходит с заголовков прессы.

«У людей уже выработался иммунитет. Эрдоган переборщил с этой конвертацией. Но самое главное — очень трудно заменить то, чего нет в холодильнике, тем, что есть в телевизоре. Это совершенно не российская история в этом смысле», — говорит Мавашев.

Несмотря на это, шансы Эрдогана все еще высоки. Как отмечает Димитар Бечев, правительство страны начало программу предоставления субсидий — мера это краткосрочная, но нынешний президент полагается не только на нее. «У него остаются все рычаги влияния, в том числе на избирательную комиссию, он контролирует СМИ. Так что это не будет равное для всех участников состязание», — замечает эксперт.

Вне зависимости от шансов Эрдогана на выборах, в ближайшие месяцы он будет оставаться посредником между Украиной, Россией и Западом.