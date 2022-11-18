Из-за изменения в законе проблемы с работой могут возникнуть у 2000 таксистов и курьеров

Министерство образования и науки отправило партнерам на рассмотрение законопроект об изменении Закона о языке и Закона об общественном транспорте, цель которого – усилить позицию эстонского языка как государственного. Если поправки будут приняты, то серьезные трудности возникнут примерно у 2000 таксистов и курьеров.