В следующем сезоне Toyota будет выступать без Тянака

Японская команда продолжит практически в том же составе. Основными гонщиками будут Калле Рованперя, ставший в прошлом сезоне чемпионом мира, а также Элфин Эванс; на третьей машине будут ездть Себастьен Ожье и Такамото Кацута. Последний ранее входил в состав юниорской команды, но теперь будет заменять Эсапекку Лаппи.

На этапах, где у Ожье будет иметься возможность, Кацута также будет ездить на машине Rally1, но он не будет набирать основные пункты.

Также это значит, что у Тянака осталась только одна команда WRC – M-Sport. После завершившегося в воскресенье ралли в Японии Отть сказал, что у него не подписан контракт ни с одной командой, все выяснится в ближайшие недели.

Руководителем команды останется Яри-Матти Латвала, под чьим руководством в течение этих двух лет былив ыиграны все четыре титула (два индивидуальных и два командных).

«Два года назад попросил Яри-Матти лишь об одном – создать профессиональную команду, в которой была бы создана семейная атмосфера. Некоторое время спустя смог провестив ремя в команде и почувствовал там все, о чем мечтал, был как будто частью семьи», - сказал президент Toyota Акио Тойода.