С наступлением зимы жителей Эстонии поджидает серьезная опасность

В прошлом году в счет возмещения убытков, причиненных пожарами в зданиях, было выплачено в общей сложности 14,5 млн евро.

По словам руководителя отдела профилактики убытков Союза страховых обществ Юлли Рейметс, для предотвращения пожаров необходимо каждый год до начала зимы проверять печи и чистить трубы.

«Часто возгорание начинается из-за неправильной установки или отсутствия обслуживания системы отопления. Распространенными причинами также являются устаревшее электрооборудование и усталость изоляции. Распространенной причиной пожаров в домах становится то, что деревянные элементы здания, мебель или прочие горючие материалы находятся слишком близко возле нагревательных элементов, трубы или каменки», – сообщила Рейметс и добавила, что услуги трубочиста, печника и специалиста по пожарной безопасности необходимо заказывать у квалифицированных экспертов.

Если в прошлом году в период с сентября по ноябрь произошло 102 пожара, то в зимние месяцы с декабря по февраль их было уже 226. При этом только в декабре в застрахованных зданиях было зафиксировано 85 пожаров.