В последнее время все чаще звучат голоса о том, что Латвия больше никакое не Эльдорадо, где продукты намного дешевле, чем в Эстонии, и ехать туда только из-за разницы в ценах уже не имеет смысла.
Большой эксперимент: как отовариться в Польше дешевле, чем в Эстонии
То же самое можно сказать и о Польше, где всего несколько лет назад продукты были значительно дешевле, чем в Эстонии. Но сейчас цены в Польше тоже сильно выросли, хотя пока еще немного отстают от наших. Если в Эстонии годовая инфляция в октябре составила 22,5 процента, то в Польше, по предварительным данным, 17,9 процента. В Польше средняя зарплата в сентябре была порядка 6500 злотых, то есть почти 1400 евро (за год она выросла на 14,5 процента), а в Эстонии, по июньским данным, 1754 евро.
Разница в цене между товарами низкой ценовой категории в Эстонии и Польше не превышает десяти процентов.
Мне бросилось в глаза, что многие польские овощи немного дешевле, чем выращенные в Эстонии. Яблоки и картофель в «Ашане» были на 13 процентов дешевле, чем в нашей e-Prisma, груши в Польше оказались дешевле на 11 процентов, а помидоры – на целых 36 процентов. При этом развесная морковь в Польше стоила на восемь процентов дороже, чем у нас, а дыня – на 32 процента. В некоторой степени удивил белый сахар, который в Польше дороже на целых 29 процентов.
В гипермаркетах «Ашан» поразил огромный выбор продуктов питания. Не будет преувеличением сказать, что от разнообразия видов и сортов рябило в глазах.
Такое ощущение, что наши торговые сети делают ставку на эффективность, а не на большой выбор. В «Ашане» на квадратный метр торговой площади приходится более широкий ассортимент товаров. Если у нас на полке, например, будет стоять кофе двух-трех разных сортов, то там этих сортов больше.
Кроме того, складывается впечатление, что в Польше продукция мелких и иностранных производителей легче находит свой путь на прилавки крупных торговых сетей. По этому за дешевыми продуктами в Польшу ехать не стоит, хоть там можно купить хорошие продукты по разумной цене.
Отдельная тема – это пиво, которое в Польше гораздо дешевле. Литр хорошего баночного пива стоит в магазине 5,38 злотых, то есть 1,15 евро, или 58 центов за банку. Интересный момент: в польском баре пиво можно купить дешевле, чем в эстонском магазине.
За чем по-прежнему имеет смысл ездить в Польшу, так это за промышленными товарами. Хотя ставка налога с оборота составляет там 23 процента, промтовары все равно дешевле, чем у нас. Однако обязательно стоит учитывать, что наличие сетевых магазинов сильно варьируется от города к городу. Например, в Сувалках есть немецкая сеть товаров для дома и строительства OBI, при этом ее нет в гораздо более крупном Белостоке.
Очень приятно удивил въезд в Польшу на машине. Рядом с границей строится большая современная автострада, поэтому временно приходится ехать объездной дорогой, зато в результате въезжаешь через Сувалки, где совершенно нет фур. Раньше через этот город-побратим нашего Выру круглые сутки шел беспрерывный поток грузового транспорта, но теперь всех, кто едет в Белосток и Варшаву, направляют по окружной трассе. Кстати, в Сувалках начали строить первый магазин немецкой торговой сети Aldi.
К шоп-туру надо подготовиться заранее
Если вы хотите провести выходные в Польше, то не стоит планировать шопинг на воскресенье. Большинство магазинов по воскресеньям закрыты, исключение составляют маленькие магазинчики. В 2022 году магазины запланировали работать по воскресеньям только семь раз: 30 января, 10 и 24 апреля, 26 июня, 28 августа, а также 11 и 18 декабря.
С текущими скидками стоит ознакомиться до поездки в Польшу. Информацию о них можно найти на сайтах gazetki.pl и gazetkipromocyjne.net. На первый сайт информация о скидках попадает быстрее, но их выбор больше на втором. Обязательно нужно учитывать, что некоторые цены действуют только для владельцев карты клиента или пользователей приложения. А жителю Эстонии оформить карту клиента очень сложно, если не невозможно. Стоит также изучить и сайты магазинов. Например, у «Ашана» очень хороший интернет-магазин, но в нем нет всех товаров, которые имеются в физическом магазине.