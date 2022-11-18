Большой эксперимент: как отовариться в Польше дешевле, чем в Эстонии

То же самое можно сказать и о Польше, где всего несколько лет назад продукты были значительно дешевле, чем в Эстонии. Но сейчас цены в Польше тоже сильно выросли, хотя пока еще немного отстают от наших. Если в Эстонии годовая инфляция в октябре составила 22,5 процента, то в Польше, по предварительным данным, 17,9 процента. В Польше средняя зарплата в сентябре была порядка 6500 злотых, то есть почти 1400 евро (за год она выросла на 14,5 процента), а в Эстонии, по июньским данным, 1754 евро.

Утро в белостокском «Ашане». Фото: Romet Kreek

Разница в цене между товарами низкой ценовой категории в Эстонии и Польше не превышает десяти процентов.

Люди выбирают яйца в белостокском «Ашане». Фото: Romet Kreek

Мне бросилось в глаза, что многие польские овощи немного дешевле, чем выращенные в Эстонии. Яблоки и картофель в «Ашане» были на 13 процентов дешевле, чем в нашей e-Prisma, груши в Польше оказались дешевле на 11 процентов, а помидоры – на целых 36 процентов. При этом развесная морковь в Польше стоила на восемь процентов дороже, чем у нас, а дыня – на 32 процента. В некоторой степени удивил белый сахар, который в Польше дороже на целых 29 процентов.

Овощной прилавок в белостокском «Ашане». Фото: Romet Kreek

В гипермаркетах «Ашан» поразил огромный выбор продуктов питания. Не будет преувеличением сказать, что от разнообразия видов и сортов рябило в глазах.

Ассортимент ветчины в белостокском «Ашане». Фото: Romet Kreek