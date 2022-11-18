Несмотря на общее повышение цен и неспокойные времена в экономике, предпочтения покупателей недвижимости остаются стабильными, и качеством люди поступаться не готовы, показывает статистика Kinnisvara24.
Покупатели жилья не готовы поступаться качеством
Несмотря на то, что из-за повышения цен в целом, высокой инфляции и роста Euribor, у потенциальных покупателей жилья остается меньше свободных денег, а банки ясно заявили, что сейчас будут выдавать людям с той же зарплатой кредиты на меньшие суммы, чем годом ранее, снижения ожиданий потребителей при выборе недвижимости не отмечается.
«Интерес к высококачественной недвижимости по-прежнему есть. Из-за высоких цен на энергоносители люди отдают предпочтение энергоэффективным новым домам, либо таким, которые прошли серьезную реновацию. Несмотря на падение покупательной способности люди не готовы сегодня идти на компромиссы или выбирать недвижимость постарше и подешевле», — отметил исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
Банковская статистика демонстрирует сокращение числа ходатайств о жилищных кредитах. Статистика сделок также подтверждает снижение числа заключенных сделок, но о снижении цен она скорее не свидетельствует.
По словам Уйбомяэ, главным образом сократилась покупка квартир, приобретаемых в качестве инвестиции и для сдачи в аренду. «Инвесторы заняли выжидательную позицию и предпочитают откладывать покупки. Но для приобретения собственного жилья сейчас период по-прежнему благоприятный – это не очень сильно зависит от экономических циклов. Если потребность в новом доме обусловлена тем, что выросла семья либо произошли какие-то другие жизненные изменения, люди приобретение недвижимости не откладывают», – прокомментировал он.
Статистика портала показывает, что интерес к новым девелоперским проектам находится на том же уровне, что и год назад. «Несмотря на то, что квартиру в прошедшем реновацию доме в районах Мустамяэ, Ыйсмяэ или Кесклинн можно купить за значительно меньшие деньги, чем в одном из новых районов Таллинна, люди отдают предпочтение именно новым домам. На уступки люди готовы идти в том, что касается места – покупают квартиры или боксы в рядных домах подальше от центра города, если недвижимость новая, а бонусом там является более спокойная зеленая среда», – сказал Уйбомяэ.
«Более половины новых жилых районов, наиболее популярных среди посетителей нашего портала, находятся на окраине города или за городом, – добавил руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг. – Если же люди ищут недвижимость в городе, то также чаще интересуются квартирами в новых районах, расположенных у моря, окруженных лесом и зеленью, но при этом они хотят, чтобы там был удобный доступ к тропам здоровья и велосипедно-пешеходным дорожкам».
Определенную роль играет также репутация застройщика – это подтверждают как опубликованные недавно фирмой Kantar Emor результаты исследования рынка недвижимости, так и статистика портала Kinnisvara24. Если наиболее известным девелопером, согласно результатам исследования, является Merko, то достойными звания девелопера с лучшей репутацией люди считают две компании – Liven и Merko.
Большинство новых жилых районов находится в Таллинне, Тарту и Пярну. Согласно статистике из 100 000 посещений подразделов портала Kinnisvara24, посвященных новым проектам, наиболее популярны из них следующие:
Juurdeveo 8, Таллинн (застройщик – Elum Kinnisvara);
Uus-Meremaa, Таллинн (застройщик – Liven Kinnisvara);
Pirnipuu Kodu, Мууга (застройщик – ALG Kinnisvara);
Tiskreoja, волость Харку (застройщик – Invego);
Kasesalu Kodud, Тартуский уезд (застройщик – Dorpat Kinnisvara);
Vektor, Таллинн (застройщик – Triple Net Capital);
Riviera Viimsi, Виймси (застройщик – Endover).