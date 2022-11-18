Покупатели жилья не готовы поступаться качеством

​Несмотря на то, что из-за повышения цен в целом, высокой инфляции и роста Euribor, у потенциальных покупателей жилья остается меньше свободных денег, а банки ясно заявили, что сейчас будут выдавать людям с той же зарплатой кредиты на меньшие суммы, чем годом ранее, снижения ожиданий потребителей при выборе недвижимости не отмечается.

«Интерес к высококачественной недвижимости по-прежнему есть. Из-за высоких цен на энергоносители люди отдают предпочтение энергоэффективным новым домам, либо таким, которые прошли серьезную реновацию. Несмотря на падение покупательной способности люди не готовы сегодня идти на компромиссы или выбирать недвижимость постарше и подешевле», — отметил исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

Банковская статистика демонстрирует сокращение числа ходатайств о жилищных кредитах. Статистика сделок также подтверждает снижение числа заключенных сделок, но о снижении цен она скорее не свидетельствует.

По словам Уйбомяэ, главным образом сократилась покупка квартир, приобретаемых в качестве инвестиции и для сдачи в аренду. «Инвесторы заняли выжидательную позицию и предпочитают откладывать покупки. Но для приобретения собственного жилья сейчас период по-прежнему благоприятный – это не очень сильно зависит от экономических циклов. Если потребность в новом доме обусловлена тем, что выросла семья либо произошли какие-то другие жизненные изменения, люди приобретение недвижимости не откладывают», – прокомментировал он.