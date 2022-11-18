Скелетонистка Дарта Эстере Зунте, которая некоторое время назад получила эстонское гражданство, на следующей неделе впервые выступит под сине-черно-белым флагом Эстонии.
Сменившая гражданство спортсменка будет выступать за Эстонию
Хотя уроженка Валки, городка по ту сторону эстонской границы, уже давно получила эстонский паспорт, она ожидала лицензию от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). В среду вечером наконец-то ее удалось его получить, и больше нет никаких препятствий для того, чтобы представлять Эстонию.
Зунте сообщила «Постимеэсу», что отправилась в Германию, где начнет подготовку к стартующему на на следующей неделе этапу Континентального кубка Винтерберга. Тренировки запланированы со среды по пятницу, а соревнования — в выходные.
Зунте, являясь теперь гражданкой Эстонии, должна начинать с нуля, постепенно набирая необходимые пункты, чтобы пройти в серию чемпионата мира. Однажды она уже попала в десятку лучших на Континентальном кубке, а в декабре прошлого года в Сигулде финишировала пятой.