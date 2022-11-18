Сменившая гражданство спортсменка будет выступать за Эстонию

Хотя уроженка Валки, городка по ту сторону эстонской границы, уже давно получила эстонский паспорт, она ожидала лицензию от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). В среду вечером наконец-то ее удалось его получить, и больше нет никаких препятствий для того, чтобы представлять Эстонию.

Зунте сообщила «Постимеэсу», что отправилась в Германию, где начнет подготовку к стартующему на на следующей неделе этапу Континентального кубка Винтерберга. Тренировки запланированы со среды по пятницу, а соревнования — в выходные.