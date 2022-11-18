Бензема может пропустить первый тур ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Франции по группе D станут команды Австралии, Дании и Туниса. В первом туре французы сыграют со сборной Австралии во вторник, 22 ноября. Сборная Франции — действующий чемпион мира.