Нападающий сборной Франции Карим Бензема может пропустить первый матч чемпионата мира, так как продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на Get French Football News.
Бензема может пропустить первый тур ЧМ-2022
Бензема может пропустить первый тур ЧМ-2022
Последние матчи в клубе 34-летний форвард мадридского «Реала» пропустил из-за повреждения бедра.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Франции по группе D станут команды Австралии, Дании и Туниса. В первом туре французы сыграют со сборной Австралии во вторник, 22 ноября. Сборная Франции — действующий чемпион мира.