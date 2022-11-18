Пт, 18.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Застройщики мухлюют с энергоэффективностью зданий: добиваться правды придется в суде

Мерике Леэс
, журналист
Застройщики мухлюют с энергоэффективностью зданий: добиваться правды придется в суде
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Новостройка.
Новостройка. Фото: Foto: Eero Vabamägi

В 2019 году Таллиннский окружной суд обязал OÜ Alevi Kinnisvara выплатить 129 553 евро в пользу собственника четырех рядных домов, который не был удовлетворен энергоэффективностью здания, так как энергоэффективность проданных ему жилых помещений должна была соответствовали классу В, а само здание должно было быть энергоэффективным.

«Ухудшение показателя на один класс – можно считать нормой, так как это зависит от потребления. Например, если у людей в помещении выставлена температура 22-23 градуса вместо 21 градуса, – сказал энергоаудитор Вахур Суви. – Однако, если затраты на 40-50 процентов выше расчетных, то это связано с системной ошибкой, а не со спецификой потребления».

Ключевые слова
Наверх