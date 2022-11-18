В 2019 году Таллиннский окружной суд обязал OÜ Alevi Kinnisvara выплатить 129 553 евро в пользу собственника четырех рядных домов, который не был удовлетворен энергоэффективностью здания, так как энергоэффективность проданных ему жилых помещений должна была соответствовали классу В, а само здание должно было быть энергоэффективным.
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Застройщики мухлюют с энергоэффективностью зданий: добиваться правды придется в суде
Застройщики мухлюют с энергоэффективностью зданий: добиваться правды придется в суде
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