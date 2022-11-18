Застройщики мухлюют с энергоэффективностью зданий: добиваться правды придется в суде

«Ухудшение показателя на один класс – можно считать нормой, так как это зависит от потребления. Например, если у людей в помещении выставлена температура 22-23 градуса вместо 21 градуса, – сказал энергоаудитор Вахур Суви. – Однако, если затраты на 40-50 процентов выше расчетных, то это связано с системной ошибкой, а не со спецификой потребления».