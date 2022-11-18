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Фото на фоне советского памятника стоило Елене Фрунзе места в списке EKRE?

Юри Саар
Фото на фоне советского памятника стоило Елене Фрунзе места в списке EKRE?
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Член Тартуского горсобрания Елена Фрунзе в Берлин у мемориала советским воинам в Трептов-парке.
Член Тартуского горсобрания Елена Фрунзе в Берлин у мемориала советским воинам в Трептов-парке. Фото: Erakogu

EKRE опубликовала тартуский список для выборов в Рийгикогу. Ведущими кандидатами являются историк Яак Валге, историк культуры Лооне Отс и председатель тартуского отделения партии Сильвер Куузик. Удивительно, однако, то, что в десятку кандидатов не входит только что присоединившаяся к фракции EKRE в Тартуском горсобрании Елена Фрунзе. Ранее Фрунзе уверенно заявляла о своем участии в выборах и, как говорят, у нее даже было определенное место в списке, она была седьмой.

«Я в списке и очень довольна командой, – сказал Куузик о списке, который, как ожидается, даст в Тарту второе место по количеству мандатов. – Партия реформ по прогнозам третья, мы стремимся ко второму месту».

Собственное решение

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