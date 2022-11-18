Фото на фоне советского памятника стоило Елене Фрунзе места в списке EKRE?

EKRE опубликовала тартуский список для выборов в Рийгикогу. Ведущими кандидатами являются историк Яак Валге, историк культуры Лооне Отс и председатель тартуского отделения партии Сильвер Куузик. Удивительно, однако, то, что в десятку кандидатов не входит только что присоединившаяся к фракции EKRE в Тартуском горсобрании Елена Фрунзе. Ранее Фрунзе уверенно заявляла о своем участии в выборах и, как говорят, у нее даже было определенное место в списке, она была седьмой.