EKRE опубликовала тартуский список для выборов в Рийгикогу. Ведущими кандидатами являются историк Яак Валге, историк культуры Лооне Отс и председатель тартуского отделения партии Сильвер Куузик. Удивительно, однако, то, что в десятку кандидатов не входит только что присоединившаяся к фракции EKRE в Тартуском горсобрании Елена Фрунзе. Ранее Фрунзе уверенно заявляла о своем участии в выборах и, как говорят, у нее даже было определенное место в списке, она была седьмой.
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Фото на фоне советского памятника стоило Елене Фрунзе места в списке EKRE?
Фото на фоне советского памятника стоило Елене Фрунзе места в списке EKRE?
«Я в списке и очень довольна командой, – сказал Куузик о списке, который, как ожидается, даст в Тарту второе место по количеству мандатов. – Партия реформ по прогнозам третья, мы стремимся ко второму месту».
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