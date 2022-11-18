Обновленную территорию Старого еврейского кладбища открыли для посетителей

«Работы будут продолжены и в новом году. Результат первого этапа реконструкции Старого еврейского кладбища был воспринят с большой радостью как местными жителями, так и еврейской общиной — работа была сделана с душой, — сказала Хауканымм. — Несмотря на продолжение строительных работ, обновленная территория будет открыта для всех желающих».

По словам члена Совета Эстонской еврейской общины Александра Зданкевича, первый этап успешно завершен, и уже сегодня на территории Старого еврейского кладбища создается особое ощущение цельного городского пространства, связывающее настоящее с прошлым и, самое главное, с будущим.

Реконструкция старого еврейского кладбища будет продолжена. Фото: Tallinna linnavalitsus

«В рамках первого этапа зафиксирована история места — отреставрированы ворота кладбища, построенные в неороманском стиле по проекту известного таллиннского архитектора Николая Тамма-старшего, установлены информационные стенды, на которых можно прочитать о создании старейшего в Таллинне еврейского кладбища, периоде его использования, закрытии и ликвидации. Планируется отметить место, где стоял мавзолей Шайе Левиновича - одного из ведущих деятелей еврейской общины конца XIX - начала XX века, инициатора строительства синагоги на улице Маакри. Стоит отметить, что мавзолей Левиновичей, спроектированный архитектором Жаком Розенбаумом в стиле модерн и завершенный в 1910 году, был не только редким образцом нового мавританского стиля в Таллинне, но и первым в Эстонии зданием с бетонным куполом», — сказал Зданкевич.

Предполагается, что еврейское кладбище было основано в конце XVIII века. Между 1870 и 1880 годами территория была окружена стеной из известняка, были построены ворота, караульное помещение и часовня, а позже и погребальная часовня. В 1920-х годах выдача новых мест для захоронения на кладбище была прекращена, и на Рахумяэ было открыто новое еврейское кладбище. Старое кладбище было разрушено в 1960-х годах, а в 1967 году на его месте работали ремонтные мастерские автобазы, которые располагались здесь десятилетиями, пустующие здания снесли лишь летом 2012 года.

Базовый ландшафтный архитектурный проект был основан на археологических исследованиях, проведенных на территории кладбища, и мнениях, полученных от еврейской общины и местных жителей. Автор проекта Тоомас Пыльд из Loovmaastik OÜ.