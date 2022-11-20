Фехтовальщицы из Эстонии в числе лучших

Она отметила, что не достигла той легкости и прыгучести, что было во второй половине прошлого сезона, однако новый сезон уже начался и теперь надо постепенно набирать форму.

Энергии не хватило

Вероника Зуйкова (седьмое место в турнирной таблице Эстонии) вышла на индивидуальные соревнования, зная, что на следующий день она впервые выступит в командных соревнованиях. Она азартно фехтовала, в стартовом туре обыграла кореянку Хён Ли 15:14, а во втором туре со счетом 10:5 выиграла у венгерки Анны Кун.

К сожалению, удержать лидерство не удалось, и на дополнительной минуте Зуйковой пришлось смириться с поражением.

«В конце этого матча мне не хватило энергии. Он был напряженным. В начале за счет контратак я вырвалась вперед, а ближе к концу, во-первых, устала, а во-вторых, моя соперница очень опытная. В какой-то момент Кун перехватила инициативу и изменила ход матча. Достаточно было проспать секунду – этого хватило», – расстроилась Зуйкова.

Эмбрих – лучшая!

Лучший результат среди эстонок показала Ирина Эмбрих, которая прошла в третий тур, в число 16 лучших фехтовальщиц мира. К сожалению, ей противостояла действующая чемпионка мира кореянка Сера Сон. В первом матче Эмбрих победила китаянку Цзюньяо Тан (15:13), а затем француженку Жаде Серсо (15:11). Однако Сера Сон оказалась нашей фехтовальщице не по силам, матч был проигран со счетом 9:15.

«Пока счет 0:0, всегда есть шанс, – с улыбкой сказала Эмбрих. – Но соперница играла сильно, быстро и резко. Она очень хорошо фехтовала, ее защиту невозможно было пробить. Я всячески пробовала, но Сон очень хорошо работала. И если я допускала хотя бы малейшую оплошность, соперница меня тут же наказывала». В последний раз на турнире «Таллиннский меч» 42-летняя Эмбрих стала лучшей среди эстонок шесть лет назад. Сейчас она вновь лучшая. Откуда она черпает мотивацию? «Я наслаждаюсь фехтованием. Травмы сейчас не мешают», – ответила она на вопрос журналиста.

Первыми двумя поединками Ирина осталась довольна, но отметила, что все-таки она фехтовала не с самыми сильными соперницами. «Опыт, конечно, тоже учитывается, он многому способствует», – добавила фехтовальщиц.