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Фехтовальщицы из Эстонии в числе лучших

Инна Мельникова
Фехтовальщицы из Эстонии в числе лучших
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На турнире «Большой шлем» шпажистка Ирина Эмбрих (слева) проиграла действующей чемпионке мира кореянке Сере Сон.
На турнире «Большой шлем» шпажистка Ирина Эмбрих (слева) проиграла действующей чемпионке мира кореянке Сере Сон. Фото: Тайро Луттер

На минувших выходных в столице прошел турнир по фехтованию «Таллиннский меч», который одновременно является одним из этапов Кубка мира. В индивидуальных зачетах лучший результат среди эстонских фехтовальщиц показала Ирина Эмбрих. В командном зачете среди 27 команд эстонки заняли лишь 12-е место.

Во второй тур индивидуальных соревнований по фехтованию турнира «Таллиннский меч» прошли все пять лучших эстонских шпажисток. Но в третий тур удалось пробиться лишь Ирине Эмбрих. У каждой из потерпевших поражение спортсменок на то были свои причины.

Травмы Кирпу

Участие Эрики Кирпу в домашних соревнованиях было под вопросом до последней минуты. Шпажистка получила две травмы разом. Кирпу беспокоит запястье – это старая травма, а также проблемы со связкой бедра. Однако спортсменка решила попробовать выступить хотя бы в индивидуальных соревнованиях. В первом туре она победила швейцарку Ангелу Кригер (15:9), но затем проиграла Паулин Бруннер (10:15). «Я все еще не вошла в ритм соревнований, – признала Кирпу. – Я старалась, но соперница была слишком активной».

«Китаянка не подошла»

Нелли Дифферт, вышедшая прошлым летом в четвертьфинал чемпионата мира, начала с победы над Яной Грияк из Сербии со счетом 15:12, но затем сильно отстала от Лин Шэн из Китая, счет был 8:15.

«Я не должна была фехтовать в предварительных раундах, а первый матч соревнований всегда сложный. Грияк, конечно, слабее, но я не смогла фехтовать против нее достаточно уверенно. Ну а китаянка мне просто не подошла, хотя я и готовилась к этому матчу. Все китаянки фехтуют в своем ритме, и чтобы победить их, нужно хорошо это чувствовать, но в этот раз мне это не удалось», – пояснила Дифферт.

Она отметила, что не достигла той легкости и прыгучести, что было во второй половине прошлого сезона, однако новый сезон уже начался и теперь надо постепенно набирать форму.

Энергии не хватило

Вероника Зуйкова (седьмое место в турнирной таблице Эстонии) вышла на индивидуальные соревнования, зная, что на следующий день она впервые выступит в командных соревнованиях. Она азартно фехтовала, в стартовом туре обыграла кореянку Хён Ли 15:14, а во втором туре со счетом 10:5 выиграла у венгерки Анны Кун.

К сожалению, удержать лидерство не удалось, и на дополнительной минуте Зуйковой пришлось смириться с поражением.

«В конце этого матча мне не хватило энергии. Он был напряженным. В начале за счет контратак я вырвалась вперед, а ближе к концу, во-первых, устала, а во-вторых, моя соперница очень опытная. В какой-то момент Кун перехватила инициативу и изменила ход матча. Достаточно было проспать секунду – этого хватило», – расстроилась Зуйкова.

Эмбрих – лучшая!

Лучший результат среди эстонок показала Ирина Эмбрих, которая прошла в третий тур, в число 16 лучших фехтовальщиц мира. К сожалению, ей противостояла действующая чемпионка мира кореянка Сера Сон. В первом матче Эмбрих победила китаянку Цзюньяо Тан (15:13), а затем француженку Жаде Серсо (15:11). Однако Сера Сон оказалась нашей фехтовальщице не по силам, матч был проигран со счетом 9:15.

«Пока счет 0:0, всегда есть шанс, – с улыбкой сказала Эмбрих. – Но соперница играла сильно, быстро и резко. Она очень хорошо фехтовала, ее защиту невозможно было пробить. Я всячески пробовала, но Сон очень хорошо работала. И если я допускала хотя бы малейшую оплошность, соперница меня тут же наказывала». В последний раз на турнире «Таллиннский меч» 42-летняя Эмбрих стала лучшей среди эстонок шесть лет назад. Сейчас она вновь лучшая. Откуда она черпает мотивацию? «Я наслаждаюсь фехтованием. Травмы сейчас не мешают», – ответила она на вопрос журналиста.

Первыми двумя поединками Ирина осталась довольна, но отметила, что все-таки она фехтовала не с самыми сильными соперницами. «Опыт, конечно, тоже учитывается, он многому способствует», – добавила фехтовальщиц.

Турнир «Таллиннский меч»

• Турнир «Таллиннский меч», который также является этапом Кубка мира по фехтованию, проводился в 52-й раз.

• На турнир зарегистрировалось 279 фехтовальщиц из 50 стран.

• Из 30 лучших фехтовальщиц мира в Таллинн приехали 25.

• В командном зачете было представлено 27 команд.

• В турнире принимали участие десять лучших женских команд мирового рейтинга.

• Самый высокий рейтинг среди эстонок у Нелли Дифферт – 7-е место в мировой рейтинговой таблице.

• Эрика Кирпу занимает 12-ю строку, Ирина Эмбрих – 18-ю.

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