Вера идет в ресторан: «Kолезло» в гнезде глухаря

Фото: Вера Копти.

Попросила принести чай и получила огромный кувшин вкуснейшего чая с малиной, лимоном, медом и еще бог знает чем. И подача очень оригинальная, продуманная. Конечно, не домашняя, а скорее дизайнерская, но все равно мило.

Коли зло, коли добро?

Наконец определилась с заказом: салат «Гнездо глухаря», драники с грибами и десерт – пена из камы и творога с брусничным вареньем. Сначала на стол прибыли драники, хотя я собиралась съесть их после салата, а при заказе очередность подачи не уточняла. Три больших румяных картофельных лепешки были переложены жареными шампиньонами с луком, рядом – чашечка со сметаной и, на мой взгляд, совсем лишний здесь салат coleslaw – популярный американский «коул слоу», который обычно подают на гарнир к бургерам и мясу на гриле. Лишний, потому что драники самодостаточны и не требуют никаких вкусовых поддержек.

Сoleslaw – салат проще некуда: капуста, морковка, лук и особый соус из сметаны, майонеза, уксуса и йогурта – в разных заведениях его готовят по-разному. Название «сoleslaw» – англизированное голландское «koolsla», означающее всего-навсего «салат из капусты».

Прошу очаровательную юную улыбчивую официантку рассказать мне про блюдо. «Сюда идут драники из картофеля, жареные грибы... – начала рассказ девушка, – и салат колезло!»

Драники выглядят аппетитно, и порция большая. Справа - тот самый злополучный салат. Фото: Repa