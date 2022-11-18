Немецкая газета taz совместно с французским изданием Disclose подготовили расследование о деятельности шведского ритейлера IKEA в Беларуси. В нем говорится, что концерн активно сотрудничал с белорусскими поставщиками, которые использовали труд заключенных, в том числе по политическим мотивам.
Расследование: товары IKEA производились белорусскими заключенными
В течение многих лет концерн IKEA закупал материалы у поставщиков, которые использовали в своем производстве подневольных работников в колониях для заключенных, пишет reform.by.
Книжный шкаф Baggebo, комод Kullen или кровать Brimnes. Многие бестселлеры мебельного гиганта IKEA имеют одну общую черту: до начала войны в Украине они производились в Беларуси.
По поручению французской онлайн-газеты Disclose члены журналистского коллектива We Report провели несколько месяцев, исследуя бизнес IKEA в Беларуси. По итогу Disclose представил совместные с различными европейскими партнерскими СМИ, включая taz, выводы.
После изучения сотен документов и интервью с десятками свидетелей можно раскрыть один из самых сокровенных секретов желто-голубого гиганта: компания закупала материалы, используя принудительный труд белорусских заключенных.
В действительности белорусские деловые партнеры транснациональной компании поставляли, среди прочего, древесину, предварительную продукцию, такую как ДСП, а также мебель из тюрем страны. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении Disclose и ее партнеров. В частности, во многих случаях это списки дебиторов, опубликованные белорусскими исправительными колониями на своих сайтах. Невероятно, но факт, и это тем более уличает IKEA: белорусские тюремные группировки не скрывают своей коммерческой деятельности.
Согласно исследованию, около половины крупных белорусских поставщиков IKEA имели связи с исправительными колониями в течение последних 10 лет, а явные доказательства такого сотрудничества имеются в отношении в общей сложности 10 компаний. Это жестокие исправительно-трудовые лагеря, известные жестоким обращением, пытками и исчезновениями, и их ценности противоречат философии, пропагандируемой шведской компанией. В конце концов, в своих спецификациях мебельный гигант заверяет своих клиентов, что не использует «принудительный труд» или «труд заключенных» при производстве своих товаров.
Когда в марте журналисты Disclose посетили магазин IKEA в Меце на востоке Франции, а через несколько месяцев — в Страсбурге и Лёне в Германии, они обнаружили, что на полках все еще имеется белорусская мебель, которая может быть связана с принудительным трудом белорусских заключенных.
Среди давних партнеров IKEA, которые особенно тесно сотрудничают с беларусской пенитенциарной системой, Disclose удалось выявить текстильную компанию «Моготекс». Компания, расположенная в Могилеве, промышленном городе на востоке страны, шила продукцию для IKEA, включая скатерти, шторы и полотенца. Согласно исследованию Disclose, «Моготекс» предположительно работала как минимум с четырьмя исправительными колониями.
«Моготекс», как утверждается, сотрудничал с исправительной колонией ИК №15 еще летом 2021 года. «ИК-15 — это место абсолютного ужаса, где палачи Лукашенко делают все, что им заблагорассудится», — рассказывает Disclose Тихон Клюкач. 19-летний парень находился там в заключении в течение 10 месяцев, с мая 2021 года по март 2022 года, что также подтверждают неправительственные организации. Преступление молодого человека? Он участвовал в демонстрации против правительства в Минске.
Тихон Клюкач говорит, что не знал, для каких предприятий работала ИК-15. То, что среди них была и компания IKEA, не удивило его. «Ходили слухи, что продукция из колонии экспортировалась в Европу», — вспоминает он, добавляя, что, по его мнению, компании в Беларуси, которые продают или используют продукцию из колоний, должны попасть под санкции, потому что использование принудительного труда политзаключенных означает поддержку диктатуры — и российской войны.
Согласно списку дебиторов, поставщик IKEA компания «Моготекс» закупила текстиль в колонии для несовершеннолетних ИК-2 в 2019 году. Предприятие, расположенное в Бобруйске, городе с населением 200 тысяч человек в центре страны, известно своими особо унизительными методами. Дело дошло до того, что глава ИК-2 был включен в санкционный список ЕС в период с 2006 по 2014 год за «бесчеловечное обращение с политическими заключенными» в то время.
Совсем недавно литовская НПО «Наш дом» осудила условия труда заключенных ИК-2, которые получают «от 2 до 5 рублей в месяц», то есть менее двух евро. Согласно официальной статистике, средняя белорусская зарплата в сентябре 2022 года составила 1637 рублей, что эквивалентно примерно 600 евро. По информации Disclose, в период с 2014 по 2019 год как минимум шесть белорусских партнеров IKEA работали с этой колонией.
Связи нескольких поставщиков IKEA с белорусскими исправительными колониями весьма проблематичны, считает Мартин Мюллер, профессор Института устойчивого корпоративного управления Ульмского университета в Германии и эксперт по цепочкам поставок, который смог заранее ознакомиться с частью результатов исследования.
По его мнению, компания должна была проверить своих поставщиков, в том числе косвенных, чтобы исключить наличие колоний в цепочке. Вероятно, это тем более верно, что предупреждения по этому поводу множатся и внутри компании.
Различные профсоюзы IKEA призвали компанию прекратить ведение бизнеса с Беларусью к 2021 году, требуя «провести независимые расследования в отношении своих поставщиков в стране, чтобы определить, соблюдают ли они права человека и трудовые права». Эксперт Мюллер также видит это так: «Теперь должно быть расследование».
На обвинения taz в адрес Беларуси IKEA ответила, что компания разорвала контрактные отношения с ней после введения санкций ЕС в октябре 2020 года. Кроме того, IKEA обязывает всех поставщиков придерживаться стандартов, соответствующих Международной организации труда ООН. Любые признаки нарушения этих стандартов немедленно пресекаются.
Но, учитывая имеющуюся информацию, шведская компания, вероятно, должна была прекратить сотрудничество с диктатурой много лет назад. Это тем более верно, если учесть, что это не первый случай, когда IKEA ассоциируется с трудом заключенных.
В ноябре 2012 года IKEA пришлось признать, что в 1970-х и 1980-х в ГДР работали политические заключенные. В то время генеральный директор немецкого филиала заявил, что он глубоко задет разоблачениями. «IKEA не принимала и никогда не примет использование политических заключенных в производстве», — сказал он.