Расследование: товары IKEA производились белорусскими заключенными

Согласно списку дебиторов, поставщик IKEA компания «Моготекс» закупила текстиль в колонии для несовершеннолетних ИК-2 в 2019 году. Предприятие, расположенное в Бобруйске, городе с населением 200 тысяч человек в центре страны, известно своими особо унизительными методами. Дело дошло до того, что глава ИК-2 был включен в санкционный список ЕС в период с 2006 по 2014 год за «бесчеловечное обращение с политическими заключенными» в то время.

Совсем недавно литовская НПО «Наш дом» осудила условия труда заключенных ИК-2, которые получают «от 2 до 5 рублей в месяц», то есть менее двух евро. Согласно официальной статистике, средняя белорусская зарплата в сентябре 2022 года составила 1637 рублей, что эквивалентно примерно 600 евро. По информации Disclose, в период с 2014 по 2019 год как минимум шесть белорусских партнеров IKEA работали с этой колонией.

Связи нескольких поставщиков IKEA с белорусскими исправительными колониями весьма проблематичны, считает Мартин Мюллер, профессор Института устойчивого корпоративного управления Ульмского университета в Германии и эксперт по цепочкам поставок, который смог заранее ознакомиться с частью результатов исследования.

По его мнению, компания должна была проверить своих поставщиков, в том числе косвенных, чтобы исключить наличие колоний в цепочке. Вероятно, это тем более верно, что предупреждения по этому поводу множатся и внутри компании.