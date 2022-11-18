Давайте голосовать вместе! Стали известны финалисты идей народного бюджета в Ласнамяэ

4. Небольшая игровая площадка для детей между домами Махтра, 23 и 25. Автор идеи - Оксана Крылова

Фото: Управа Ласнамяэ.

У домов по адресу Махтра, 23 нет игровой площадки. Большая территория простаивает.

5. Свой ботанический сад, или рай в бетонных джунглях. Автор идеи - Максим Зуев

Фото: Управа Ласнамяэ.

Идея проекта довольно проста: создать зеленую городскую среду, подходящую для отдыха, прогулок и знакомства с миром растений. Для реализации проекта следует сохранить растущие на территории виды, посадить новые и поставить инфостенды. Высаживать следует виды растений, не требующие особого ухода. В парке можно создать: зеленый лабиринт, хижину на дереве, площадку для фруктовых деревьев и кустарников, общественный сад или клумбу, а также проводить викторину о местных растениях и временные выставки, посвященные природе или экологии.

6. Благоустройство зеленой зоны между домами Махтра, 44 и 48 и установка освещения. Автор идеи - Криста Пихлапуу, член правления КТ Махтра, 44

Фото: Управа Ласнамяэ.

Зеленую зону, а также ее окрестности, можно сделать парком, где люди смогут гулять. Обдумать постройку небольшой игровой площадки или фонтана на территории между домами Махтра, 44 и Махтра, 48, а также создание хорошей клумбы и рубку выросших слишком высокими сосен. При реализации проекта подумать о детях, у которых сейчас отсутствует какая-либо возможность проводить свободное время в данном районе.

7. Скамейки для общения RÄÄGI MINUGA / ГОВОРИ СО МНОЙ / TALK TO ME. Автор идеи - Марина Турапина

Фото: Управа Ласнамяэ.