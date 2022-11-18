В понедельник, 21 ноября откроется голосование, где жители смогут отдать свой голос за идеи народного бюджета. В Ласнамяэ на голосование допущено одиннадцать идей.
Давайте голосовать вместе! Стали известны финалисты идей народного бюджета в Ласнамяэ
«Предложенные в этом году идеи очень полезны и многогранны. Благодарю всех, кто не остался в стороне и поделился своими предложениями. Хочу напомнить всем жителям Ласнамяэ, что у вас есть возможность выбрать подходящую идею, которую мы возьмем в работу. Для того чтобы она была реализована, количество участников голосования в Ласнамяэ должно превысить 1500 человек, поэтому важен каждый голос», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Ознакомьтесь и голосуйте!
1. Парк приключений Саарепийга. Автор идеи - Сергей Рябышкин
Это место является подходящим, поскольку в окрестностях есть несколько образовательных учреждений. Район очень спокойный и тихий. Хорошо подойдет как для проведения занятий по физкультуре, так для отдыха всей семьей. Парк приключений сделает это место еще более ценным и привлечет в район больше молодежи и семей с детьми.
2. Новые площадки для выгула собак по адресу Пунане, 43c. Автор идеи - Евгений Алексеев
В окрестностях Петербури-теэ, Лаагна-теэ, Смуули-теэ и Мустакиви-теэ нет ни одной площадки для выгула собак. Их можно обустроить в зеленой зоне у остановки автобуса P. Pinna.
3. Частичная модернизация игровой площадки на ул. Яана Коорта. Автор идеи - Елена Ахмедова
Игровая площадка на улице Яана Коорта прошла модернизацию одной из первых. На сегодняшний день она уже устарела и требует повторной модернизации. Горка небезопасна для малышей. На площадке практически нет ни одного развивающего элемента для детей от одного до трех лет.
4. Небольшая игровая площадка для детей между домами Махтра, 23 и 25. Автор идеи - Оксана Крылова
У домов по адресу Махтра, 23 нет игровой площадки. Большая территория простаивает.
5. Свой ботанический сад, или рай в бетонных джунглях. Автор идеи - Максим Зуев
Идея проекта довольно проста: создать зеленую городскую среду, подходящую для отдыха, прогулок и знакомства с миром растений. Для реализации проекта следует сохранить растущие на территории виды, посадить новые и поставить инфостенды. Высаживать следует виды растений, не требующие особого ухода. В парке можно создать: зеленый лабиринт, хижину на дереве, площадку для фруктовых деревьев и кустарников, общественный сад или клумбу, а также проводить викторину о местных растениях и временные выставки, посвященные природе или экологии.
6. Благоустройство зеленой зоны между домами Махтра, 44 и 48 и установка освещения. Автор идеи - Криста Пихлапуу, член правления КТ Махтра, 44
Зеленую зону, а также ее окрестности, можно сделать парком, где люди смогут гулять. Обдумать постройку небольшой игровой площадки или фонтана на территории между домами Махтра, 44 и Махтра, 48, а также создание хорошей клумбы и рубку выросших слишком высокими сосен. При реализации проекта подумать о детях, у которых сейчас отсутствует какая-либо возможность проводить свободное время в данном районе.
7. Скамейки для общения RÄÄGI MINUGA / ГОВОРИ СО МНОЙ / TALK TO ME. Автор идеи - Марина Турапина
В нынешнюю компьютерную эпоху нам не хватает живого общения с людьми. Просто так познакомиться с кем-то на улице очень сложно. Предлагаю установить, так сказать, скамейки для общения, где была бы табличка на четырех языках: RÄÄGI MINUGA / ГОВОРИ СО МНОЙ / TALK TO ME / ГОВОРИ ЗІ МНОЮ
8. Модернизация районной площадки для гриля у реки Пирита. Автор идеи - Кристина
Раньше в конце Ляэнемере-теэ было районное место для гриля, где можно было посидеть у реки и пожарить шашлык, не боясь дождя. На сегодняшний день остался только один домик. Было бы очень здорово, если бы там установили побольше таких домиков.
9. Модернизация игровой площадки для малышей в парке Прийсле. Автор идеи - Кристина
В парке Прийсле есть обнесенное оградой место для малышей, которое производит очень грустное впечатление. Там можно установить какую-нибудь горку или качели: довольно недавно их почему-то увезли.
10. Павильон для чтения под открытым небом. Автор идеи - Алёна Зуева
Вместо разрушенной школы в парке Вормси можно построить павильон для чтения. Это содействовало бы и образованию. Люди смогли бы получать здесь новые знания, совсем как в прошлом веке: на свежем воздухе, под сливовыми деревьями и под пение птиц. Павильон для чтения мог бы находиться между двумя школами и привлекать местную молодежь. В качестве стройматериала или декораций можно использовать части старого фундамента. На стены можно повесить стенды с историческими фактами.
11. Посадить у жилых домов деревья по примеру двора на муниципальной земле по адресу ул. Викерлазе, 15. Автор идеи - Мария Батехина
Возле нашего девятиэтажного многоквартирного дома нет ни одного дерева, хотя мы - зеленая столица! В доме нет вентиляции. Этим летом было очень жарко, и окна более 500 квартир выходят на солнечную сторону.
Проголосовать за понравившиеся идеи можно будет с понедельника, 21 ноября по воскресенье, 4 декабря на домашней странице narodnoibudzet.tallinn.ee
В голосовании может принять участие любой житель Таллинна не моложе 14 лет, отдать голос можно за два понравившихся предложения в районе по месту жительства. Проголосовать можно за идеи, представленные для реализации в районе действующей прописки. Проголосовать можно как на домашней странице народного бюджета, так и на участке для голосования. Точное место участков для голосования будет известно на следующей неделе.