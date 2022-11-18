Министерство финансов закрыло дело о нарушениях по закупке экспресс-тестов для школ

Производство прекратили на основании пункта 1 параграфа 1 статьи 29 деликтно-процессуального кодекса, постановление о прекращении при отсутствии встречных аргументов вступит в силу через 15 дней после его провозглашения. До тех пор, пока постановление не вступило в силу, Министерство финансов не может подробнее прокомментировать решение.

Лийна Керсна: «Следователь пришел к выводу, что я ничего плохого не делала»

«Министерству финансов потребовалось 5 месяцев и 18 дней, чтобы разобраться с производством по делу о правонарушении в отношении второй закупки экспресс-тестов и ее расширения, которые я и моя команда сделали более года назад, – написала Керсна в социальных сетях. – Учитывая, что я, и мои коллеги по закупкам присутствовали на слушаниях, которые длились не менее трех часов, я ни на минуту не сомневаюсь, что следователь проделал тщательную работу. И, как мы видим, он пришел к выводу, что я не сделала ничего плохого».

Вспоминая, о чем ее и ее коллег спрашивали во время расследования, она утверждает, что знает причины возбуждения этого дела. «Поскольку я подписывала договоры о закупках, у чиновников Минфина, наверное, возникло подозрение, что, может быть, это был одиночный и самовольный поступок строптивого министра. Может быть, я лично подписала контракты, потому что чиновники отказались это делать или посоветовали не делать этого вообще? Повторюсь – все наши решения тщательно, очень тщательно обсуждались в команде. Риски тоже», – сказала Керсна.