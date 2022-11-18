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Министерство финансов закрыло дело о нарушениях по закупке экспресс-тестов для школ

Лоора-Элизабет Ломп
Министерство финансов закрыло дело о нарушениях по закупке экспресс-тестов для школ
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Вынесение в Рийгикогу вотума недоверия бывшему министру образования и науки Лийне Керсне.
Вынесение в Рийгикогу вотума недоверия бывшему министру образования и науки Лийне Керсне. Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Были выявлены нарушения в связи с применением Закона о государственных закупках
  • Лийна Керсна не несет административной ответственности за эти нарушения
  • Лийна Керсна: «Следователь пришел к выводу, что я ничего плохого не делала»

Министерство финансов прекратило расследование обстоятельств, при которых Министерство образования и науки (HTM) заключило и меняло рамочные и тендерные договоры о закупке экспресс-тестов для школ в 2021 году.

«Понятно, что ситуация, сложившаяся прошлой осенью, была напряженной – были ограничения, люди были охвачены тревогой, и в обществе было много невежества и растерянности по поводу быстро распространяющегося коронавируса», – напомнила заведующая отделом госпоставок и госпомощи Министерства финансов Кристель Месилане.

«Чтобы школы могли оставаться открытыми, правительство внезапно решило, что после осенних каникул Министерство образования и науки должно будет проводить в школах экспресс-тестирование школьников и учителей. Министерство оказалось в ситуации, где нужно было быстро найти способ обеспечить тестирование. В то же время, общественность и предприниматели оправданно ожидали, что распределение бюджетных средств, выделенных на покупку тестов, произойдет в условиях честной и прозрачной конкуренции и в соответствии с правилами госпоставок», – отметила Месилане.

Поскольку в ходе проверки тендеров по закупке экспресс-тестов выявили нарушения в заключении и изменении договоров, Министерство финансов открыло дело о проступке по двум эпизодам: заключение рамочного и тендерного договора в рамках второй закупки экспресс-тестов и изменение договора.

В ходе расследования в работе Министерства образования и науки выявили нарушения, связанные с применением закона о госпоставках. В то же время, экс-министр образования и науки не должна нести ответственность за эти нарушения в порядке дела о проступке. По закону, наказание назначается за заключение и изменение договора, нарушающее закон о госпоставках, и только за совершение поступка, закон не предусматривает наказания для других лиц.

Производство прекратили на основании пункта 1 параграфа 1 статьи 29 деликтно-процессуального кодекса, постановление о прекращении при отсутствии встречных аргументов вступит в силу через 15 дней после его провозглашения. До тех пор, пока постановление не вступило в силу, Министерство финансов не может подробнее прокомментировать решение.

Лийна Керсна: «Следователь пришел к выводу, что я ничего плохого не делала»

«Министерству финансов потребовалось 5 месяцев и 18 дней, чтобы разобраться с производством по делу о правонарушении в отношении второй закупки экспресс-тестов и ее расширения, которые я и моя команда сделали более года назад, – написала Керсна в социальных сетях. – Учитывая, что я, и мои коллеги по закупкам присутствовали на слушаниях, которые длились не менее трех часов, я ни на минуту не сомневаюсь, что следователь проделал тщательную работу. И, как мы видим, он пришел к выводу, что я не сделала ничего плохого».

Вспоминая, о чем ее и ее коллег спрашивали во время расследования, она утверждает, что знает причины возбуждения этого дела. «Поскольку я подписывала договоры о закупках, у чиновников Минфина, наверное, возникло подозрение, что, может быть, это был одиночный и самовольный поступок строптивого министра. Может быть, я лично подписала контракты, потому что чиновники отказались это делать или посоветовали не делать этого вообще? Повторюсь – все наши решения тщательно, очень тщательно обсуждались в команде. Риски тоже», – сказала Керсна.

Также она отметила: «Все решения прошли установленные этапы согласования. Мы с коллегами действовали единодушно во имя качественного образования детей. С самого начала это было для меня приоритетом».

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