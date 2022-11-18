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Галерея ⟩ Советские раритеты: эстонское предприятие готовится к закрытию и устраивает распродажу

Марили Кескюла
Советские раритеты: эстонское предприятие готовится к закрытию и устраивает распродажу
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Лийна Вайма.
Лийна Вайма. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Предприятие Saare Leib OÜ, которое в ближайшее время остановит производство, приступило к масштабному опустошению шкафов и предлагает людям возможность купить старые вещи за символическую цену.

Небольшие вещи, в том числе различную посуду советских времен, корзины и т. д., можно найти в их посте о продаже на Facebook, но людям также предлагается посмотреть на предметы, выставленные на продажу, на месте.

«Система такая: то, что я нахожу в шкафу, идет на продажу», – говорит руководитель производства Saare Leib Лийна Вайма, которая каждый день дополняет объявление старыми вещами.

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