Шведская прокуратура: следы взрывчатки, обнаруженные на газопроводе Nord Stream, подтверждают диверсию

Органы власти Швеции и Дании расследуют причины возникновения четырех пробоин в газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», соединяющих Россию и Германию через Балтийское море. Взрывы произошли в сентябре, через несколько часов после открытия Балтийского газопровода между Норвегией и Польшей, и остановили поставку газа через Балтийское море из России в Германию.

Дания заявила в прошлом месяце: предварительное расследование показало, что утечки были вызваны мощными взрывами.

«Проведенный анализ показывает следы взрывчатых веществ на нескольких найденных элементах», – говорится в сообщении шведской прокуратуры.

«Расследование очень сложное и тщательное. Оно продолжается и определит, возможно ли установить подозреваемых», – говорится в сообщении.

В заявлении шведской службы безопасности говорится, что это была реальная диверсия. «Обширные повреждения газопроводов в результате взрывов тщательно задокументированы», – добавили в Службе безопасности Швеции.