На пути в Катар сборную Польши сопровождали истребители F-16

В своем Твиттере он опубликовал фото, сделанное из кабины одного из сопровождающих самолетов.

Nasi piłkarze już w drodze na Mistrzostwa Świata w Katarze. Do granicy eskortują ich polskie F-16. Powodzenia! pic.twitter.com/8DLZbDMU06 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 17, 2022

Сборная Польши на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Мексики (22 ноября), Саудовской Аравии (26 ноября) и Аргентины (30 ноября).

Вечером 15 ноября на территории польского села Пшеводув, в 8 км от границы с Украиной, упала ракета. Погибли два человека. В этот день Россия нанесла масштабный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре.