Сборная Польши отправилась на чемпионат мира в Катар, где на групповом этапе сыграет с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной. Как отметил министр обороны Польши Мариуш, самолет с футболистами до границы летел в сопровождении истребителей F-16.
На пути в Катар сборную Польши сопровождали истребители F-16
На пути в Катар сборную Польши сопровождали истребители F-16
В своем Твиттере он опубликовал фото, сделанное из кабины одного из сопровождающих самолетов.
Nasi piłkarze już w drodze na Mistrzostwa Świata w Katarze. Do granicy eskortują ich polskie F-16. Powodzenia! pic.twitter.com/8DLZbDMU06— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 17, 2022
Сборная Польши на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Мексики (22 ноября), Саудовской Аравии (26 ноября) и Аргентины (30 ноября).
Вечером 15 ноября на территории польского села Пшеводув, в 8 км от границы с Украиной, упала ракета. Погибли два человека. В этот день Россия нанесла масштабный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре.
Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что, скорее всего, это была ракета украинской системы ПВО С-300. Произошедшее президент назвал случайностью.
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