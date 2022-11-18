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Неудавшийся грабеж: в Тарту при попытке вынести из магазина кассу задержан пьяный мужчина

rus.postimees.ee
Неудавшийся грабеж: в Тарту при попытке вынести из магазина кассу задержан пьяный мужчина
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

В ночь на четверг в Тарту охранники задержали мужчину, который пытался украсть в магазине ящик с деньгами из кассового аппарата.

В ночь на четверг на улице Анне в Тарту был взломан магазин и была предпринята попытка кражи ящика с деньгами из кассового аппарата. Попытка не удалась из-за оперативно прибывших на место сотрудников охранной фирмы, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

На месте происшествия был задержан пьяный 35-летний мужчина, которого сначала доставили в тартускую тюрьму, чтобы он протрезвел. Полиция выяснит обстоятельства произошедшего в рамках уголовного производства.

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