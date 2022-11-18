Неудавшийся грабеж: в Тарту при попытке вынести из магазина кассу задержан пьяный мужчина

В ночь на четверг на улице Анне в Тарту был взломан магазин и была предпринята попытка кражи ящика с деньгами из кассового аппарата. Попытка не удалась из-за оперативно прибывших на место сотрудников охранной фирмы, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.