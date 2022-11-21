Опрос недели: повлиял ли энергокризис на качество поездок в общественном транспорте Эстонии?

Общественный транспорт – это средство досуга

Вы знаете, транспорт настолько удобен и всех устраивает, что на нем не только ездят по делу, но и катаются. У нас очень много пожилых одиноких людей, которые в дождливую погоду едут длинными маршрутами и любуются городом. Дети после школы накупают сладостей и тоже катаются. У меня соседка водит автобус, говорит, что не только дети, но и туристы очень часто используют длинные поездки для знакомства с городом – среди них и европейцы, и китайцы, и вьетнамцы. Я их всех понимаю очень хорошо. Мне самой Таллинн очень нравится, красивый город. С одной стороны, это нагрузка на транспорт, а с другой, хорошо, когда это не только средство передвижения, но и средство досуга. Я сама иной раз собираюсь и еду по магазинам. Не для того, чтобы купить сразу, а посмотреть, прицениться, сравнить. Сколько людей пользуется транспортом по дороге на вокзалы, в аэропорт, выходят заранее, чтоб не брать такси! А почему мы так активно ездим на автобусах? Потому, что проезд бесплатный.