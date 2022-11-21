На этот раз жители Эстонии рассказали, как оценивают качество поездок в общественном транспорте с учетом энергокризиса.
Опрос недели: повлиял ли энергокризис на качество поездок в общественном транспорте Эстонии?
АЛЕНА ЛИЙВИ, преподаватель (ТАЛЛИНН)
Общественный транспорт – это средство досуга
Вы знаете, транспорт настолько удобен и всех устраивает, что на нем не только ездят по делу, но и катаются. У нас очень много пожилых одиноких людей, которые в дождливую погоду едут длинными маршрутами и любуются городом. Дети после школы накупают сладостей и тоже катаются. У меня соседка водит автобус, говорит, что не только дети, но и туристы очень часто используют длинные поездки для знакомства с городом – среди них и европейцы, и китайцы, и вьетнамцы. Я их всех понимаю очень хорошо. Мне самой Таллинн очень нравится, красивый город. С одной стороны, это нагрузка на транспорт, а с другой, хорошо, когда это не только средство передвижения, но и средство досуга. Я сама иной раз собираюсь и еду по магазинам. Не для того, чтобы купить сразу, а посмотреть, прицениться, сравнить. Сколько людей пользуется транспортом по дороге на вокзалы, в аэропорт, выходят заранее, чтоб не брать такси! А почему мы так активно ездим на автобусах? Потому, что проезд бесплатный.
СЕРГЕЙ ПОГОДИН, таксист (КОХТЛА-ЯРВЕ)
Автобус ходит раз в два часа и не по графику
У нас непонятно, по какому расписанию ходит общественный транспорт. Очень многие жалуются, особенно страдают пожилые люди, больные, которым надо ехать к врачу, и школьники. Если учитывать, что город у нас растянут на десятки километров, а его части соединяют считаные маршруты, то получается, от людей ничего не зависит, не они решают. Магазины – ладно, не убегут! А как быть с врачами? По три месяца ждешь их по записи и опаздываешь! А как быть со школой, с работой, если автобус ходит раз в два часа и приезжает не по графику, а как ему вздумается? Люди не могут планировать свой день, опаздывают, от этого страдают целыми семьями, ведь не у всех же машина есть. К людям нельзя так относиться, надо что-то сделать и все это поменять.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ, парковый работник (ТАЛЛИНН)
Удержат ли качество при бесплатном проезде?
Пользуюсь автобусами каждый рабочий день и в выходные. Устраивает то, что транспорт для нас полностью бесплатный. Я живу в Ласнамяэ, и у нас и внутри района хорошее движение общественного транспорта, и отсюда в центр города то же самое. Я думаю, что утренних рейсов надо больше, когда люди едут на работу. Им удобнее было бы, если интервалы между автобусами сделать короче, как у трамваев. Хочу сказать, что хотя бы автобусы стали удобнее за последние двадцать лет. Но вот смогут ли власти удержать высокое качество при бесплатном проезде на фоне энергетического кризиса? Сохранят ли они столько же удобных маршрутов, какие есть сейчас или оставят самые необходимые? Это будет непросто. Посмотрим.
БОРИС ЗУБЦОВ, технолог (СИЛЛАМЯЭ)
Все ездят по графику, очень пунктуально
Я оцениваю работу транспорта, как городского, так и уездного в Ида-Вирумаа, как очень хорошую. Меня и моих знакомых все устраивает в этой части нашей жизни. Хочется отметить, что такое удобство для нас всех – бесплатный проезд. И сейчас к нам новые транспортные фирмы пришли по договору с городом. У них прекрасные новые автобусы. Вот они ходят по городским маршрутам и еще пахнут внутри свежей краской с завода. Нам, жителям Силламяэ, очень удобно, что мы бесплатно и комфортно можем попасть в Йыхви, в Нарву. Важно, что всегда все по графику. В нашем городе даже болезненно пунктуально ездят. Правда, у нас некоторые пожилые возмутились, что новые фирмы немного сменили номера автобусных маршрутов, но и они уже привыкают. Главное, что маршруты остались и для нас они в Силламяэ бесплатные.
ЛИЛИЯ ТОРОПЫШКИНА, завхоз Дома культуры (СОМПА)
Автобус ходит редко и в неудобное время
Вопросы транспорта для нас – это сложные вопросы. Если сказать одним предложением, то у нас один автобус и ходит он редко и в неудобное время. А если говорить более развернуто, то транспорт понять тоже можно. Когда пять человек на весь рейс или даже один – я сколько раз видела такое, – это тоже нехорошо. Салон не заполнен, потому что людей взять негде, а топливо для автобуса, рабочие часы водителя и износ автобуса такой же, как если бы он был полон. Много людей бывает по утрам начиная с сентября, когда дети едут по школам в час пик, или летом, когда сюда едут наши садоводы и огородники из Йыхви и Кохтла-Ярве. Вот тогда полные автобусы. Мне кажется, надо что-то менять в графике движения, адаптировать как-то вечер и день под поток, а не гонять пустые автобусы.
СЕРГЕЙ МАЛЫХИН, предприниматель (ТАЛЛИНН)
Водители автобусов должны быть вежливее
Нормально. Хотелось бы, чтоб среди водителей автобусов росло уважение к другим участникам движения. Некоторые водители автобусов включают поворотник и не смотрят, пропускают их соседние машины или нет. Я-то всегда общественный транспорт пропускаю, но водители разные попадаются, есть неосторожные, есть нервные, есть и необученные. Считаю, что водители автобуса, троллейбуса должны более внимательно вести себя и быть образцом для всех остальных участников потока. И еще. У меня племянник пошел в первый класс, и его приходится возить через половину города с тремя пересадками: от Мустамяэ до Ыйсмяэ и там у Рокка-аль-Маре пересаживаться до Палдиского шоссе. Надо думать над логистикой, чтобы связать маршрутами все части города, а не только центр и Ласнамяэ. Хотелось бы, чтоб в утренние часы и вечером было больше экспрессов для школьников и работающих людей.
ИННА ВАРИВОДА, домохозяйка (ТАЛЛИНН)
Транспорт бесплатный – мало машин?
Для меня городской транспорт работает нормально. Хотя я не могу сказать, что я много и часто езжу в транспорте. У меня самый дальний маршрут – это поездка на кладбище в Мяннику, куда ехать около часа. Но никаких проблем с транспортом не замечала. Никаких жалоб что в трамвае, что в автобусах. Вот некоторые возмущаются, что неаккуратно водят водители автобусов, тормозят резко, гонят, но я не замечала такого. Важно, что бесплатный проезд для нас всех. Я слышала, что бесплатный транспорт был задуман для уменьшения количества личных машин. Чтобы пробок было меньше, экология чтобы была в порядке. Так вот, я думаю, количество автомобилей не уменьшилось. Посмотрите: во дворах, на парковках, везде все забито машинами. Получается, и бесплатно пользуются транспортом, и на машинах ездят. Но возврата к платному проезду мы не хотим.
ТАМАРА ГЕРАСИНА, пенсионерка (ТАЛЛИНН)
Важно, чтобы не ввели плату для стариков
Автобусы у нас ходят хорошо. Даже скажу, что отлично ходят – по расписанию. И шоферы молодцы. И тройка, и сорок восьмой, и шестьдесят шестой, и сороковой. Я другими не пользуюсь номерами и на трамвае не езжу. У меня много знакомых, соседей – вот они ездят на всяких других номерах и на трамваях. И они тоже не жалуются. Мне удобно, что бесплатный проезд у нас. Не знаю, как между городами, не пользовалась. А вот в Таллинне бесплатно езжу и благодарна городу. Или кого там благодарить надо. Главное для нас, стариков, чтоб не вводили плату, чтобы больше автобусов было с низкой площадкой, вот этого мы все хотим.
Комментарий автора
Идея бесплатного проезда в общественном транспорте начала обсуждаться в 2012 году, а уже в 2013-м это стало реальностью для всех жителей Таллинна. Довольные таллиннцы демонстрировали положительные результаты эксперимента, и спустя какое-то время другие самоуправления решили пойти по тому же пути. С 1 января 2017 года бесплатным стал общественный транспорт в Силламяэ, а с 1 июля 2018 года цена билета в ноль евро установилась на уездных линиях в Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа, Хийумаа, Сааремаа, Ляэнемаа, всего в 11 из 15 уездов Эстонии.
Сторонники концепции бесплатного транспорта рассчитывали, что это поддержит малоимущие семьи и пенсионеров, а также освободит улицы города от личного транспорта. В свою очередь, это должно было привести к снижению числа ДТП, улучшению экологической ситуации и увеличению срока жизни дорожного покрытия. И эти прогнозы постепенно начинали сбываться.
Однако энергетический кризис, начавшийся в середине 2021 года и через год набравший критические обороты, внес свои решительные коррективы. Стремительный рост цен на энергоресурсы поставил под сомнение дальнейшее существование бесплатного городского транспорта в том виде, к которому за последние годы привыкли жители Эстонии.
Еще накануне верстки дополнительного государственного бюджета в апреле 2022 года тогдашний министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что на содержание бесплатного общественного транспорта в этом году денег взять негде. Из-за роста цен на топливо новые маршруты открываться не будут. Более того, средств нет и на содержание существующих. В региональных центрах всерьез обсуждается перспектива закрытия некоторых автобусных линий, хотя их и сейчас объективно не хватает.
По словам исполнительного директора Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андруса Нилиска, только подорожание топлива создало дефицит содержания общественного транспорта в этом году в размере 1,9 миллиона евро. О необходимости пересмотра существующих маршрутов говорит и заведующий отделом Департамента транспорта Михкель Мяэкер.
Однако в подавляющем большинстве участники традиционного опроса Rus.Postimees высказались против сокращения маршрутов. Не готовы они и к тому, что в какой-то момент вернется оплата проезда в городском и уездном транспорте. На вопрос о влиянии текущего энергетического кризиса на качество и доступность бесплатного проезда Rus.Postimees получил ответы от тридцати с лишним жителей Кохтла-Ярве, Силламяэ, Сомпа и Таллинна.
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