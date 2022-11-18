Министр юстиции Леа Данилсон-Ярг («Отечество») вместе с другими министрами правительства вчера вечером ознакомилась с отчетом комиссии по советским памятникам. По всей Эстонии отмечено 322 советских памятника, и, по оценке рабочей группы, 245 из них могут быть снесены.
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По всей Эстонии могут быть снесены почти 250 советских памятников
По всей Эстонии могут быть снесены почти 250 советских памятников
Рабочая группа изучила в общей сложности 322 советских памятника, из них по 244 была занята позиция, что их следует убрать из публичного пространства или заменить нейтральным надгробием.
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