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По всей Эстонии могут быть снесены почти 250 советских памятников

Лоора-Элизабет Ломп
По всей Эстонии могут быть снесены почти 250 советских памятников
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Советские памятники.
Советские памятники. Фото: Urmas Luik

Министр юстиции Леа Данилсон-Ярг («Отечество») вместе с другими министрами правительства вчера вечером ознакомилась с отчетом комиссии по советским памятникам. По всей Эстонии отмечено 322 советских памятника, и, по оценке рабочей группы, 245 из них могут быть снесены.

Рабочая группа изучила в общей сложности 322 советских памятника, из них по 244 была занята позиция, что их следует убрать из публичного пространства или заменить нейтральным надгробием.

Из 245 советских памятников, которые необходимо убрать, 57 уже убраны, а 54 являются военными могилами, о перезахоронении которых комиссия по воинским захоронениям Минобороны уже приняла решение, но пока этого не произошло, надгробие будут менять на более нейтральное.

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