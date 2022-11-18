По всей Эстонии могут быть снесены почти 250 советских памятников

Рабочая группа изучила в общей сложности 322 советских памятника, из них по 244 была занята позиция, что их следует убрать из публичного пространства или заменить нейтральным надгробием.

Из 245 советских памятников, которые необходимо убрать, 57 уже убраны, а 54 являются военными могилами, о перезахоронении которых комиссия по воинским захоронениям Минобороны уже приняла решение, но пока этого не произошло, надгробие будут менять на более нейтральное.