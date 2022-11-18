Государство ищет способы повысить зарплаты психиатрам и психологам

Также обсуждались способы, как изменить процесс получения помощи, сделав его эффективнее, чтобы психиатры и психологи могли сосредоточиться на лечении, и чтобы сложные пациенты вообще могли добраться до лечения.

На встрече был поднят вопрос о том, как расценки Больничной кассы могут помочь удержать персонал на рынке труда. Председатель Эстонского общества психиатров Анне Клейнберг отметила, что при той заработной плате, которая заложена сейчас, психиатры и клинические психологи предпочитают работать в частном секторе.

«Мы больше не конкурируем с зарубежными странами за сотрудников, но выпускники интернатуры предпочитают частный сектор из финансовых соображений», – описала ситуацию Клейнберг.

Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон подтвердил, что социальные ожидания в отношении психиатров и психологов высоки, при этом оценка их труда в системе солидарной медицины низка. Вероятно, одной из причин является то, что до сих пор вопросы душевного здоровья решались по остаточному принципу, и что следует повысить компонент заработной платы психиатров и психологов, чтобы перспектива работы в государственной медицине могла конкурировать с предложениями частного рынка.

Была затронута и тема неэффективности ведения пациентов, поскольку из-за недостатка помощи доля экстренной работы в больницах, которые входят в план развития больничной сети, еще больше увеличилась. Таким образом, на психиатров легла еще большая нагрузка, не включающая в себя их профессиональную деятельность.

Министр Петерсон подчеркнул: «Мы должны сделать так, чтобы в тяжелых случаях у пациента была возможность попасть к соответствующему специалисту и получить помощь».

Следующая встреча назначена на январь 2023 года, на ней будут оговорены дальнейшие действия.

По данным Института развития здоровья, в 2019 году в Эстонии работало 228 психиатров, из них более половины достигли или приближаются к пенсионному возрасту. Согласно плану развития специальности, составленному Эстонским обществом психиатров, ожидаемое число психиатров должно составить 260 человек, то есть на 30-40 специалистов больше, чем сейчас.