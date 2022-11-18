В этом году с улиц Таллинна уже вывезено около пятисот брошенных автомобилей

«Очень важно, чтобы горожане избавились от неиспользуемых автомобилей до наступления зимы, поскольку такие машины мешают уборке снега и занимают дефицитные парковочные места. Как известно, проблемы с парковкой обостряются зимой, когда место занимает и собранный снег. Свободные от автохлама дворы располагают к быстрой и эффективной уборке снега и там улучшается ситуация с парковкой», – подчеркнул вице-мэр Владимир Свет.

При содействии Таллиннского департамента муниципальной полиции в этом году владельцы вывезли с улиц и дворов города 143 единицы автохлама и 285 т.н. «спящих» автомобилей, МуПо передало на утилизацию 36 машин, еще 34 автомобиля были доставлены на специальную стоянку.

Наибольшее количество старых автомобилей было вывезено с районов Ласнамяэ (162), Мустамяэ (76) и Пыхья-Таллинн (66). Проблема автохлама наиболее остро стоит в спальных районах, таких как Ыйсмяэ, Мустамяэ, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, и менее ощутима в центре города, где парковка платная.

«Когда мы получаем сообщение об автохламе, инспектор изучает вопрос и пытается связаться с владельцем, чтобы выяснить, почему машина простаивает. Если это не удается или если владелец автомобиля не убирает машину, МуПо может инициировать производство по делу о проступке и переместить автомобиль на стоянку для автохлама, расположенную в Ласнамяэ», – сказал руководитель Таллиннского департамента муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

Согласно столичным правилам благоустройства, автохлам – это транспортное средство, у которого отсутствуют механические части или детали кузова, стекла или колеса и которое своим видом нарушает чистоту, благоустройство или облик района и может представлять опасность для окружающей среды. Т.н. «спящий» автомобиль – это транспортное средство, которое долгое время не используется, однако припарковано правильно, не имеет признаков автохлама, не препятствует движению и не является опасным.

Автовладельцы могут заказать вывоз своего старого автомобиля, позвонив в Союз автосвалок по телефону 57877233 или по бесплатному номеру предприятия Kuusakoski 13660.