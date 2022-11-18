ЕЦБ начал выводить деньги из финансовой системы еврозоны: Euribor может снова вырасти

Это станет одной из мер центрального банка, направленной на обуздание рекордно высокой инфляции путем повышения стоимости заимствований и первым шагом на пути в запланированному на следующий год выводу еще больших объемов ликвидности за счет сокращения активов ЕЦБ, которые оцениваются в триллионы евро.

В 11.05 по Гринвичу центральный банк объявит о том, какую долю от кредитов на 2,1 трлн евро, полученных по целевой программе долгосрочного рефинансирования (TLTRO), должны будут погасить коммерческие банки.

На первом этапе погашение полученных по TLTRO займов будет добровольным, но ЕЦБ простимулировал такую активность, отменив в октябре субсидирование процентных ставок.

По прогнозу аналитиков, на этой неделе банка погасят такие кредиты примерно на 0,5 трлн евро, и это станет самым существенным сокращением их избыточной ликвидности с 2000 года.

Руководители ЕЦБ будут следить, как рынок отреагирует на такое резкое сокращение ликвидности, и определят, насколько быстро они смогут нивелировать программу покупки облигаций, объем которой составляет 3,3 трлн евро. Сворачивание этой программы они обсудят на заседании 15 декабря.

Наиболее сильно воздействие погашения кредитов проявится в периферийных странах еврозоны, на рынки которых вернутся более существенные доли их государственных облигаций, которые использовались в качестве обеспечения.