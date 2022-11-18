Eesti Gaas еще больше снижает цену на газ

«Первые минусовые температуры приносят дополнительное снижение цены на газ в Эстонии, и в целом декабрьская цена гибкого пакета для частных клиентов окажется почти на 40% ниже, чем сейчас.

Газохранилища в Европе наполнены, погода оказалась теплее, чем ожидалось, а потребление ниже. Мы нашли новых поставщиков газа и маршруты доставки, а также полностью перешли на LNG норвежского и американского производства», – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.