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Eesti Gaas еще больше снижает цену на газ

rus.postimees.ee
Eesti Gaas еще больше снижает цену на газ
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Газ.
Газ. Фото: Shutterstock

Компания Eesti Gaas снижает декабрьскую цену гибкого пакета для частных клиентов, уже упавшую на 35%, на дополнительные 5%. С 1.12.2022 новая цена составит 1,75 евро/м³ с учетом налога с оборота.

«Первые минусовые температуры приносят дополнительное снижение цены на газ в Эстонии, и в целом декабрьская цена гибкого пакета для частных клиентов окажется почти на 40% ниже, чем сейчас.

Газохранилища в Европе наполнены, погода оказалась теплее, чем ожидалось, а потребление ниже. Мы нашли новых поставщиков газа и маршруты доставки, а также полностью перешли на LNG норвежского и американского производства», – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

Он уточнил, что, насколько известно, сегодня 1,75 евро/м³ – это самая низкая цена в Эстонии.

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