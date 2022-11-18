Эстонское деревообрабатывающее предприятие сократит 47 сотрудников

За последние два года компания быстро росла и много инвестировала, а количество сотрудников выросло с 250 до 350 человек, однако в последнее время ситуация изменилась, так как, по словам Корка, строительный рынок в Скандинавии и во всем мире остыл, но самой большой проблемой является рост цен на сырье.