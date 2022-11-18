Позавчера деревообрабатывающее предприятие Barrus объявило о сокращении 47 человек. По словам главы предприятия Мартти Корка, прибегнуть к данным мерам им пришлось в целях экономии и для сохранения конкурентоспособности, пишет DV.
Эстонское деревообрабатывающее предприятие сократит 47 сотрудников
Эстонское деревообрабатывающее предприятие сократит 47 сотрудников
За последние два года компания быстро росла и много инвестировала, а количество сотрудников выросло с 250 до 350 человек, однако в последнее время ситуация изменилась, так как, по словам Корка, строительный рынок в Скандинавии и во всем мире остыл, но самой большой проблемой является рост цен на сырье.
Конкурентоспособность отечественных предприятий уменьшает и тот факт, что некоторые страны поддерживают промышленность, в то время как Эстония этого не делает, говорит глава Barrus.
Основным видом деятельности предприятия является производство и продажа оконных и дверных компонентов из клееного бруса, также компания является одним из крупнейших работодателей в Вырумаа.
Ключевые слова