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Эстонское деревообрабатывающее предприятие сократит 47 сотрудников

rus.postimees.ee
Эстонское деревообрабатывающее предприятие сократит 47 сотрудников
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Деревообрабатывающая промышленность. Снимок иллюстративный.
Деревообрабатывающая промышленность. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Позавчера деревообрабатывающее предприятие Barrus объявило о сокращении 47 человек. По словам главы предприятия Мартти Корка, прибегнуть к данным мерам им пришлось в целях экономии и для сохранения конкурентоспособности, пишет DV.

За последние два года компания быстро росла и много инвестировала, а количество сотрудников выросло с 250 до 350 человек, однако в последнее время ситуация изменилась, так как, по словам Корка, строительный рынок в Скандинавии и во всем мире остыл, но самой большой проблемой является рост цен на сырье.

Конкурентоспособность отечественных предприятий уменьшает и тот факт, что некоторые страны поддерживают промышленность, в то время как Эстония этого не делает, говорит глава Barrus.

Основным видом деятельности предприятия является производство и продажа оконных и дверных компонентов из клееного бруса, также компания является одним из крупнейших работодателей в Вырумаа.

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