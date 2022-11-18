Кая Каллас: Эстония готова поделиться с Косово опытом построения демократии

Премьер-министр Каллас подтвердила на встрече, что Эстония полностью поддерживает Косово на пути европейской интеграции. «Эстония уже давно поддерживает безвизовый режим Косово с Европейским союзом, и мы надеемся, что это скоро будет достигнуто», – сказала Каллас.

«Близкие и хорошие отношения между Европейским Союзом и странами Западных Балкан стали еще более важными в нынешней ситуации с безопасностью. Агрессия России касается всех нас. Ее последствия выходят далеко за пределы Украины. Страны Западных Балкан хорошо знают, как Россия уже давно пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, – сказала Каллас. – Мы скоро встретимся на саммите ЕС-Западные Балканы в Тиране. Этим саммитом мы посылаем мощный сигнал поддержки: ЕС – это близкий друг, на которого могут положиться страны Западных Балкан».

Каллас подчеркнула, что в интересах всех нас прекратить российскую агрессию в Украине. «Агрессор не остановится, пока его не остановят. Для этого мы должны продолжать поддерживать Украину – предоставляя больше военной, гуманитарной и финансовой помощи. Это путь к миру, – пояснила она. – Кроме того, свободный мир не должен встать на защиту российской преступной агрессии, преступлений против человечности и возможного геноцида. Россия должна компенсировать нанесенный войной ущерб. Кремль должен заплатить за каждое разрушенное здание, за каждую разрушенную дорогу и мост».

По словам премьер-министра, на встрече обсуждался опыт Эстонии в построении демократии. «У нас есть большой ценный опыт, которым мы можем поделиться, особенно в области электронного управления и построения верховенства права. Строительство демократии – это непрерывный процесс, и Эстония также занимается этим каждый день», – заявила Каллас.