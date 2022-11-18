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Что нас ждет в декабре? ⟩ Бушующие в США штаммы коронавируса набирают обороты в Эстонии

Леннарт Кяэмер
, журналист
Бушующие в США штаммы коронавируса набирают обороты в Эстонии
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

В Эстонию прибыли и экзотические штаммы ковида, например XBB из Сингапура, который устойчив к использующемуся у нас здесь антителу, объясняет глава научного совета Тойво Майметс.

Сегодня в мире так много других проблем, что может показаться, будто коронавирус – это вчерашний день и опасность уже в прошлом. К сожалению, реальность такова, что распространяются новые и весьма разнообразные штаммы. Врачи и ученые прилагают все усилия, чтобы спасти жизни людей и не допустить, чтобы вирус причинил еще больший вред.

На вопросы отвечают члены научного совета Тойво Майметс и Рут Калда.

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