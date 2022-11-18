Что нас ждет в декабре? ⟩ Бушующие в США штаммы коронавируса набирают обороты в Эстонии

Сегодня в мире так много других проблем, что может показаться, будто коронавирус – это вчерашний день и опасность уже в прошлом. К сожалению, реальность такова, что распространяются новые и весьма разнообразные штаммы. Врачи и ученые прилагают все усилия, чтобы спасти жизни людей и не допустить, чтобы вирус причинил еще больший вред.