В Эстонию прибыли и экзотические штаммы ковида, например XBB из Сингапура, который устойчив к использующемуся у нас здесь антителу, объясняет глава научного совета Тойво Майметс.
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Что нас ждет в декабре? ⟩ Бушующие в США штаммы коронавируса набирают обороты в Эстонии
Бушующие в США штаммы коронавируса набирают обороты в Эстонии
Сегодня в мире так много других проблем, что может показаться, будто коронавирус – это вчерашний день и опасность уже в прошлом. К сожалению, реальность такова, что распространяются новые и весьма разнообразные штаммы. Врачи и ученые прилагают все усилия, чтобы спасти жизни людей и не допустить, чтобы вирус причинил еще больший вред.
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