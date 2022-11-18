Полиция ищет очевидцев: в Нарве автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

14 ноября в 14.25 на пешеходном переходе у дома по адресу Креэнхольми, 10 произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль светлого оттенка сбил пешехода, переходившего пешеходный переход.

Для выяснения точных обстоятельств произошедшего полиция просит очевидцев происшествия связываться с ними в будние дни с 09:00 до 16:00 по телефону 3576025 или по электронной почте Aljona.platonova@politsei.ee.