Тайное становится явным. Зрители смогут увидеть закулисье лыжных гонок

По словам директора соревнований Вахура Леэметса, несмотря на большие объемы, работы ведутся по графику.

«Учитывая обстоятельство, что соревнования будут проводиться в темное время года, нужно позаботиться об освещении, чтобы обеспечить и болельщикам и телезрителям качественную картинку. А с наступлением первых длительных морозов займемся изготовлением искусственного снега – метровым слоем укроем трассу протяженностью 750 м», - рассказал Леэметс.

Оргкомитет предложил Международной федерации лыжного спорта так называемую возможность путешествовать налегке. Если обычно команды приезжают в сопровождении огромных трейлеров, в которых хранятся сотни лыж, а также идет работа по смазыванию и подгонке снаряжения, то сейчас, впервые на этапе кубка мира, обслуживание лыж будет проводиться на месте, а обслуживающий персонал команд больше не допустят на трассу для испытания лыж.

А телезрители впервые увидят то, что раньше было тайной за семью печатями: работу обслуживающего персонала.