Подготовка к стартующему 21 марта следующего года этапу Кубка мира по лыжным гонкам, который будет проводиться в Таллинне на Певческом поле, ведется полным ходом.
Тайное становится явным. Зрители смогут увидеть закулисье лыжных гонок
По словам директора соревнований Вахура Леэметса, несмотря на большие объемы, работы ведутся по графику.
«Учитывая обстоятельство, что соревнования будут проводиться в темное время года, нужно позаботиться об освещении, чтобы обеспечить и болельщикам и телезрителям качественную картинку. А с наступлением первых длительных морозов займемся изготовлением искусственного снега – метровым слоем укроем трассу протяженностью 750 м», - рассказал Леэметс.
Оргкомитет предложил Международной федерации лыжного спорта так называемую возможность путешествовать налегке. Если обычно команды приезжают в сопровождении огромных трейлеров, в которых хранятся сотни лыж, а также идет работа по смазыванию и подгонке снаряжения, то сейчас, впервые на этапе кубка мира, обслуживание лыж будет проводиться на месте, а обслуживающий персонал команд больше не допустят на трассу для испытания лыж.
А телезрители впервые увидят то, что раньше было тайной за семью печатями: работу обслуживающего персонала.
«Работа технической палатки является совершенно новым решением, поскольку если раньше на лыжных соревнованиях работа вспомогательного персонала была покрыта тайной, то сейчас ее впервые будут выполнять в одном помещении, где соберутся техники всех команд», - добавил Леэметс.