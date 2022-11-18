Орбан: санкции ЕС против России – это шаг к войне

«Санкционная политика – это шаг к войне», – заявил сегодня, 18 ноября, в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, указав, что для урегулирования конфликта на Украине нужны не ограничительные меры, а мирные переговоры.

Как подчеркнул премьер, чтобы урегулировать ситуацию на Украине, требуются прекращение огня и начало мирных переговоров между участниками конфликта.

«То, что делает сейчас Европа, очень опасно. Очевидно, что мы шаг за шагом приближаемся к войне. Мы еще не находимся под огнем, но очень близки к тому, чтобы стать настоящей воюющей стороной», – считает политик.

По его словам, венгры чувствуют это особенно сильно, поскольку находятся в непосредственной близости от конфликта в соседней стране.

Орбан напомнил, что Венгрия с самого начала выступала за мир и против санкций Евросоюза. Однако, по его словам, Венгрия не может позволить себе накладывать вето на каждое решение ЕС, хотя намерена и впредь добиваться для себя исключений в отношении ограничений на сотрудничество с Россией, в том числе в области энергетики.

Венгерский премьер обратил внимание на то, что до сих пор Венгрии удавалось устанавливать для себя особые правила, хотя вести борьбу с лидерами 26 других стран ЕС – «не очень удобная ситуация».

«Иногда приходится оставлять все так, как есть», – признал Орбан.

Тем не менее он заверил, что если в Брюсселе будет обсуждаться девятый пакет санкций против России, предусматривающий дополнительные ограничения в энергетической области, то «ценой больших сражений» он добьется того, чтобы Венгрия была от них освобождена. Венгрии трудно получить для себя статус неприкасаемой, но она будет бороться за защиту своих интересов, чтобы избежать разрушительных последствий санкций, заявил Орбан.