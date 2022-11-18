Пт, 18.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

На Штромке начался снос пляжного здания

rus.postimees.ee
На Штромке начался снос пляжного здания
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Liis Treimann

В пятницу, 18 ноября, начались работы по сносу амортизированного пляжного здания на Штромке, которое долго пустовало. Закончить работы и привести территорию в порядок планируется к 1 декабря.

Работы по сносу заказал Таллиннский департамент городского имущества, работы выполняет Aspen Grupp OÜ. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, пляжное здание на Штромке было непригодно к использованию и опасным для находящихся рядом, поэтому было решено его снести.

«Мы хотим построить на одном из самых популярных пляжей Таллинна здание, которое отвечало бы ожиданиям и потребностям горожан, для этого сейчас в районе идет сбор идей», – сказала Пихлап.

Работы по сносу здания заказал Таллиннский департамент городского имущества, работы выполняет Aspen Grupp OÜ.

Ключевые слова
Наверх