На Штромке начался снос пляжного здания

Работы по сносу заказал Таллиннский департамент городского имущества, работы выполняет Aspen Grupp OÜ. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, пляжное здание на Штромке было непригодно к использованию и опасным для находящихся рядом, поэтому было решено его снести.