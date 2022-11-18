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Интернет становится роскошью: Telia вновь поднимает цены

Аймур-Яан Кескель
Интернет становится роскошью: Telia вновь поднимает цены
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Логотип Telia.
Логотип Telia. Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Telia объявила клиентам, что с января повысит цены на услуги мобильной связи своего дешевого бренда Diili на 3 евро, или на 30 процентов. Повышение цен коснется всех пакетов Diil.

Telia сообщила в письме клиентам: «К сожалению, быстро меняющаяся бизнес-среда, инфляция и увеличение различных затрат также влияют на нашу деятельность и цены на услуги». В обращении Telia поблагодарила своих клиентов за сотрудничество.

Telia предлагает более доступные, по сравнению с базовыми услугами, пакеты под брендом Diil.

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