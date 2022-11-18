В Эстонии бывшего учителя признали виновным в сексуальных домогательствах к детям

Согласно статье Пенитенциарного кодекса, сексуальные домогательства – это «умышленное физическое действие сексуального характера, совершенное в отношении другого лица против его воли и с целью или следствием унижения его человеческого достоинства».

Слухи о том, что Тынис Оху домогается детей, ходят в Тюри уже год. И это не только слухи, все зашло так далеко, что сам Оху летом в Järva Teataja написал длинное мнение со своей версией случившегося.