Суд признал учителя английского языка Тыниса Оху виновным в сексуальных домогательствах.
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В Эстонии бывшего учителя признали виновным в сексуальных домогательствах к детям
Добавлен комментарий матери одной из жертв
В Эстонии бывшего учителя признали виновным в сексуальных домогательствах к детям
Согласно статье Пенитенциарного кодекса, сексуальные домогательства – это «умышленное физическое действие сексуального характера, совершенное в отношении другого лица против его воли и с целью или следствием унижения его человеческого достоинства».