Готовим лопаты: завтра ожидается метель

Ветер северо-восточный и восточный, 4-10, на побережье 8-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на побережье местами до одного градуса тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, до полудня осадки по многим регионам, после полудня местами, к вечеру на юге страны снова начнется интенсивный снегопад. Ветер преимущественно восточных направлений, 4-10, на островах и побережье до 17 м/с, после полудня понемногу ослабеет. Температура воздуха до 5 градусов мороза. На дорогах опасность гололедицы.