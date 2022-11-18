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Травля в детском саду: «Моего сына столкнули с горки, он сломал руку»

Кертту Кирьянен
, Репортер
Травля в детском саду: «Моего сына столкнули с горки, он сломал руку»
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Издевательства оказывают влияние как на самого агрессора, так и на тех, кто подвергается издевательствам, и на окружающих, причем независимо от возраста.
Издевательства оказывают влияние как на самого агрессора, так и на тех, кто подвергается издевательствам, и на окружающих, причем независимо от возраста. Фото: Artur Kuusi illustratsioon

О буллинге в детском саду говорят меньше, чем о травле в школе. Даже маленькие дети могут бить, дразнить или отвергать своих сверстников. Однако родители задиры часто не хотят признавать, что проблема в их ребенке, а корни травли в семье.

Тийна (имя изменено) живет в маленьком поселке недалеко от Тарту. Ее сын подвергся издевательствам в первый год посещения детского сада. «У него небольшой дефект речи, и, поскольку он был новичком, над ним сразу же начали издеваться. Это получалось держать под контролем, пока однажды мне не позвонила воспитательница, плача, что моего сына заперли в игровой комнате. Они не знали, как долго он был там», – рассказала Тийна.

В тот вечер всех родителей собрали вместе и поговорили. Однако не упоминалось, кто и кто запер. По словам Тийны, после инцидента не последовало никаких последствий. Родителям сказали объяснить детям дома, что это некрасиво. Даже позже, когда выяснилось, что в игровой комнате заперт сын Тийны, извиняться никто не подошел.

«В этой же группе моего сына столкнули с горки, и он сломал руку. Тот, кто столкнул, утверждал, что сделал это случайно. Я до сих пор в это не верю», – вспоминает Тийна. Родители толкнувшего сказали, что такое случается в запале игры.

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