Травля в детском саду: «Моего сына столкнули с горки, он сломал руку»

Тийна (имя изменено) живет в маленьком поселке недалеко от Тарту. Ее сын подвергся издевательствам в первый год посещения детского сада. «У него небольшой дефект речи, и, поскольку он был новичком, над ним сразу же начали издеваться. Это получалось держать под контролем, пока однажды мне не позвонила воспитательница, плача, что моего сына заперли в игровой комнате. Они не знали, как долго он был там», – рассказала Тийна.

В тот вечер всех родителей собрали вместе и поговорили. Однако не упоминалось, кто и кто запер. По словам Тийны, после инцидента не последовало никаких последствий. Родителям сказали объяснить детям дома, что это некрасиво. Даже позже, когда выяснилось, что в игровой комнате заперт сын Тийны, извиняться никто не подошел.