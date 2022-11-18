Русский язык отступил из Херсона вместе с российской армией. Что происходит в освобожденном Украиной городе

Дмитрий Власов родом из Херсона, но все последние годы живет и работает в Киеве. Когда началась война, он был в столице, а его родственники – в Херсоне и Чернобаевке. Название последнего поселка весной стало в Украине мемом, иллюстрирующим многочисленные безуспешные попытки российских войск закрепиться в близлежащем стратегическом аэропорту.

«Я сейчас в Херсоне, в тихом месте, – говорит Власов. – Вокруг, насколько я сужу по разрушениям, было не меньше десяти попаданий».

Как рассказывает Дмитрий, начавшееся 24 февраля вторжение стало полным шоком для жителей. Несмотря на то, что Херсонская область расположена рядом с Крымом, в самом городе исторически не было каких-то серьезных военных частей, и защищать его от превосходящих сил армии России было некому.

Еще в марте в Херсоне проходили митинги и шествия с украинскими флагами. Российские военные ответили арестами, активисты исчезали. И тогда жители города просто закрылись в своих домах.

«С момента оккупации Херсона я понял, что обязательно хочу вернуться домой», – рассказывает Дмитрий Власов.

Село Чернобаевка и его обитатели

«Моей бабушке – 94 года, она в Чернобаевке, и у нее заканчивалось буквально все. Конечно, она скучала: ни света, ни интернета. Тетя попала в больницу с осколочным ранением», – объясняет Дмитрий.