Эстония и Россия договорились: в Чудском озере можно будет добывать больше рыбы

Договоренности достигнуты на основании оценки рыбных ресурсов приграничных озер учеными обеих стран, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Министерства окружающей среды.

Согласно оценке чиновников, приплод самой важной промысловой рыбы региона – судака – в последние годы был небольшим, а запасы – низкими, хотя и несколько улучшившимися по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому в следующем году эстонские рыбаки смогут выловить 470 тонн судака, что на 25 тонн больше, чем в этом году.

Ряпушки в следующем году эстонские рыбаки смогут выловить на 35 тонн меньше, чем в этом году, т.е. всего 10 тонн. По данным ученых, в течение последних пяти лет запас этой рыбы с коротким сроком жизни в Чудском озере не пополнялся, а количество рыбы сокращалось.

Как и в этом году, промысел снетка будет запрещен и в следующем году.

Улучшились запасы второй по значимости промысловой рыбы в озере – окуня. В следующем году окуня можно будет выловить на 55 тонн больше, чем в этом году – всего 895 тонн.

По-прежнему хорошо себя чувствует в приграничных озерах лещ, поэтому и в следующем году Эстония сможет выловить 735 тонн леща.

Эстонско-российские переговоры по рыболовству были организованы Эстонией и проходили онлайн. Эстония заранее уведомила Россию, что в связи с военной агрессией России на Украине Эстония не считает возможным проведение заседания на территории Эстонии.